Basket B2/M, Dinamo Brindisi annuncia l’ingaggio di Andrea Paciulli

Nuovo innesto giovane per la Dinamo Basket Brindisi, che annuncia l’arrivo in biancazzurro di Andrea Paciulli, play-guardia di 180 cm, classe 2008.

Il giocatore sarà impiegato in doppio utilizzo: con l’Aurora Brindisi nel campionato DNG Under 19 Eccellenza e con la Dinamo Brindisi in Serie B Interregionale, rappresentando un tassello importante nel percorso di crescita dei talenti locali.

Duttile e versatile, Paciulli è capace di ricoprire sia il ruolo di playmaker che quello di guardia, distinguendosi per visione di gioco, intensità difensiva e precisione al tiro. Nella scorsa stagione è stato protagonista con l’Elite Basket Lecce, contribuendo alla conquista del titolo regionale Under 17 Eccellenza.

Cresciuto interamente nel settore giovanile della società leccese, dall’Under 13 fino all’Under 19 Gold, Paciulli approda ora a Brindisi con entusiasmo e determinazione per affrontare una nuova tappa del suo percorso cestistico, pronto a dare il proprio contributo alla causa biancazzurra.

