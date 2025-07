Basket B2/M, Davide Mezzina torna alla Virtus Molfetta

La Virtus Basket Molfetta ufficializza il ritorno di Davide Mezzina, che vestirà nuovamente la maglia biancoazzurra, confermandosi un tassello importante nel nuovo roster del presidente Andrea Bellifemine.

Classe 2003, originario di Molfetta, Mezzina ha già indossato la maglia della Virtus nella stagione 2023/24, risultando tra i protagonisti del percorso che ha portato la squadra a un passo dalla finale per la Serie B Nazionale. Dopo l’ultima annata con la Pallacanestro Molfetta in Serie C Unica, dove ha chiuso con una media di 10,2 punti a partita, Mezzina è pronto a riprendere il suo cammino nella Virtus con la maglia numero 44.

Alto 196 cm per 87 kg, Mezzina ricopre stabilmente il ruolo di ala piccola distinguendosi per un ottimo tiro da tre punti e una sempre maggiore solidità difensiva. La sua crescita sportiva è iniziata nelle giovanili molfettesi, per poi proseguire con Lions Bisceglie (dove ha debuttato in Serie B a soli 16 anni), Pallacanestro Molfetta, e Adria Bari in Serie C Gold.

“Siamo orgogliosi di poter contare su un talento come Davide – ha dichiarato la dirigenza della Virtus -. Un giocatore cresciuto nella nostra città, che rappresenta un riferimento anche per i giovani del nostro settore giovanile. L’ingaggio si inserisce in una strategia tecnica e societaria di lungo termine, volta a valorizzare le risorse del territorio”.

Il ritorno di Mezzina è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione con Davide Bellinzona della Bell Basketball Agency.

