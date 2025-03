Basket B2/M, crollo nella ripresa: Lions Bisceglie ko a Piazza Armerina

Si interrompe l’imbattibilità dei Lions Bisceglie, sconfitti sul parquet di Piazza Armerina nella terza giornata della fase Play-In Gold di Serie B2. Dopo un ottimo primo tempo, chiuso in vantaggio, i nerazzurri di coach Saputo si sono spenti nella ripresa, subendo un parziale devastante 32-15 nel terzo quarto che ha indirizzato la sfida a favore dei siciliani.

La partita

Bisceglie parte forte, toccando il +11 nel primo quarto grazie a Okiljevic (11-22) e mantenendo il controllo fino al 14’ (20-29). Il match si rivela spigoloso, con 30 falli fischiati nei primi due quarti, e Piazza Armerina accorcia le distanze prima dell’intervallo (33-36).

Al rientro dagli spogliatoi cambia tutto: i siciliani alzano l’intensità e dominano con Ochipinti, autore di due triple e una schiacciata, e il canestro pesante di Farina che sigla il 49-38 dopo appena tre minuti e mezzo del terzo periodo. Bisceglie, in difficoltà al tiro, non riesce a reagire e scivola fino al 65-51 alla terza sirena.

Nell’ultimo quarto, un tentativo di rientro con Colombo (67-57) viene spento dal cinismo dei padroni di casa, che allungano fino all’80-61 e chiudono il match sul 84-66.

Testa alla prossima sfida

Un brusco stop per i Lions, che dovranno resettare e imparare dagli errori del secondo tempo per preparare al meglio la sfida casalinga contro Reggio Calabria, in programma domenica 9 marzo al PalaColombo di Ruvo.

PIAZZA ARMERINA-LIONS BISCEGLIE 84-66

(12-22, 33-36, 65-51)

PIAZZA ARMERINA: Coltro 2, Ochipinti 24, Farina 16, Labovic 13, Rotondo 12, Minore 13, Occhipinti 4, Binelli, Miljkovic. Allenatore: Patrizio.

LIONS BISCEGLIE: Rodriguez 11, El Agbani 5, Dancetovic 6, Okiljevic 9, Dip 8, Colombo 13, Trentini 8, Amo 4, Macera 2, Cavalieri. Allenatore: Saputo.

Arbitri: Filesi (Chiaromonte Gulfi), Tartamella (Trapani).

Statistiche

• Tiri da due: Piazza Armerina 19/43, Bisceglie 17/44.

• Tiri da tre: Piazza Armerina 9/20, Bisceglie 6/23.

• Tiri liberi: Piazza Armerina 19/26, Bisceglie 14/17.

• Rimbalzi: Piazza Armerina 40, Bisceglie 41.

• Assist: Piazza Armerina 23, Bisceglie 17.

