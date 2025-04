Basket B2/M: a Bisceglie s’infrange il sogno play off di Matera

Il sogno play off si infrange negli ultimi dieci minuti, quando la Virtus Matera sembrava in pieno controllo del match e tutto lasciava pensare ad una bella vittoria. E invece, l’esperienza di Bisceglie ha la meglio sui biancoazzurri che devono arrendersi 82-67, chiudendo la stagione in quel di Cerignola dopo una grande rimonta coincisa dall’arrivo di coach Miriello in panchina. I play off sarebbero stati la ciliegina sulla torna ma la Virtus Matera esce comunque a testa alta dal ritorno in un campionato nazionale.

Nel primo quarto è assoluto equilibrio. Parte molto meglio Bisceglie che piazza subito un 10-5. Matera non si perde d’animo e ritorna subito in partita. Alla fine, è punto a punto fino alla prima sirena con il 20-20 che racchiude a pieno l’equilibrio. Nel secondo quarto, Matera parte davvero forte, tanto da trovare un 6-0 in avvio. Bisceglie reagisce e si riporta sotto di due a metà periodo. Secondo metà sempre punto a punto ma sono i lucani, nel finale a trovare l’allungo decisivo: all’intervallo lungo si va sul 44-37 e con un vantaggio di sette punti. Terzo quarto che parte nel migliore dei modi per i biancoazzurri: la tripla di Airaghi porta gli ospiti sul più dieci. Segue un testa a testa con Bisceglie che si rifà sotto ma Matera chiude 60-55 alla vigilia degli ultimi dieci minuti.

Ed è qui che cambia il match. Perché la Virtus Matera perde Bagdonavicius per cinque falli e deve contare su un Rubinetti a mezzo servizio. L’inizio degli ultimi 10 minuti è da incubo: Bisceglie riduce il gap, trova il pareggio e poi dilaga. A 5 minuti dalla fine è 65-60 per i padroni di casa che ribaltano completamente il match. La Virtus Matera non ci sta e trova il 65-65. Qui, però, Bisceglie si dimostra cinico e spietato ed è un rullo compressore: tre triple e altri punti portano i padroni di casa sul più 11. Matera non trova la reazione e i pugliesi chiudono 82-67.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author