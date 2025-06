Basket B/M, Ruvo: un passo verso l’A2, Montecatini al tappeto 86-71

Più che i 100 metri, le finali playoff di B Nazionale sono una maratona. Essere davanti, però, aiuta a dettare il ritmo. Lo sa bene la Pallacanestro Ruvo, che in gara 1 supera la Fabo Herons Montecatini. In un “Palacolombo” infuocato, Jackson e compagni si confermano letali tra le mura amiche: 86-71 il finale. I toscani restano a galla fino al terzo quarto, poi devono fare i conti con lo strapotere di Ruvo che porta in doppia cifra Jackson, Borra, Jerkovic e Moreno. Una prova corale, con la squadra capace di gestire tutti i momenti della partita, anche quelli più complicati.

Ora testa a gara 2, che si giocherà sempre al “PalaColombo” martedì 10 giugno. Sarà fondamentale recuperare le energie e non concedersi distrazioni per non perdere il vantaggio del fattore campo. Del resto, la linea del traguardo si intravede solo in lontananza e per scrivere la storia servirà soprattutto l’apporto del pubblico.

