Basket B/M: White Wise Monopoli, quarta sconfitta consecutiva

Nulla da fare per la White Wise Basket Monopoli sul parquet della Tecnoswitch Ruvo, capolista in solitario del girone D. Finisce 72-59 e per la compagine di Salvemini si tratta della quarta sconfitta consecutiva e dell’undicesima su quindici gare disputate. Per i monopolitani, 16 punti di Nicola Bastone, 13 a testa per Ballabio e Moretti.

Discreto inizio degli ospiti, che operano un minibreak al 4’ con una tripla di Cusenza per il 5-9, seguito da un canestro dall’area di Bastone per il +6 Monopoli. Ma i padroni di casa non si scompongono e già all’8’ raggiungono la parità con una tripla di Leonardo Valesin (13-13). Il primo quarto si chiude con un altro tiro dalla lunga distanza di Toniato per il 20-17 Ruvo.

Nel secondo quarto Monopoli non molla: al 12’ un 2+1 di Bastone decreta il pareggio sul 22-22. L’equilibrio regna almeno sino a metà quarto, quando Ruvo piazza il primo, vero allungo del match, con Burini per il +7 (31-24), e Fontana per il +9. Bastone riporta la White Wise a -6, Ballabio fallisce il -3 e Ruvo va all’intervallo lungo in vantaggio di 7 lunghezze (39-32).

Dopo i 15 minuti di riposo, la formazione di casa riesce sempre a mantenere un discreto vantaggio, anche se Ballabio, al 25’, firma il -6. Al 27’ una mortifera tripla di Andrea Arnaldo porta Ruvo sul 51-40. Il terzo quarto si chiude sul 59-49.

Nell’ultimo parziale i padroni di casa allungano ulteriormente, raggiungendo il massimo vantaggio al 37’ con Fontana per il 69-52. Partita in ghiaccio per i padroni di casa: Monopoli prova a contenere lo svantaggio ma alla fine il distacco sarà di 13 lunghezze.

Finisce 72-59. La White Wise resta al quart’ultimo posto a quota 8, a due lunghezze da Teramo (ultimo posto utile per accedere ai play-off), ma con alle spalle Pescara e Corato che di punti in cascina ne hanno 6. Si conclude così un girone d’andata decisamente in rosso. Sabato a Cassino comincia il girone di ritorno: appuntamento sabato 21 gennaio con palla a due alle 18.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia – White Wise Basket Monopoli 72-59 (20-17, 19-15, 20-17, 13-10)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Edoardo Fontana 14 (4/7, 1/2), Luca Toniato 14 (3/4, 2/4), Federico Burini 10 (1/5, 2/4), Mario jose Ghersetti 10 (4/6, 0/5), Federico Pirani 6 (3/5, 0/1), Marco Ammannato 5 (2/5, 0/0), Leonardo Valesin 5 (0/1, 1/3), Andrea Arnaldo 5 (1/2, 1/4), Tommaso Gatto 3 (1/1, 0/2), Manuel Diomede 0 (0/1, 0/2), Gian marco Sbaragli 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 13 / 20 – Rimbalzi: 39 11 + 28 (Edoardo Fontana, Marco Ammannato 7) – Assist: 14 (Edoardo Fontana, Tommaso Gatto 4).

White Wise Basket Monopoli: Nicola Bastone 16 (6/9, 0/4), Riccardo Ballabio 13 (4/6, 0/3), Gioele Moretti 13 (1/1, 2/5), Jacopo Ragusa 5 (1/1, 0/0), Kevin Cusenza 4 (0/1, 1/3), Federico Ingrosso 3 (0/1, 1/5), Matteo Annese 3 (0/2, 1/2), Pietro Da rin 2 (1/1, 0/0), Luciano Tartamella 0 (0/0, 0/0), Giulio Martini 0 (0/1, 0/0), Samuele Diomede 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 18 / 24 – Rimbalzi: 29 2 + 27 (Kevin Cusenza 8) – Assist: 7 (Nicola Bastone, Riccardo Ballabio 2).

