Basket B/M: tempo di Supercoppa per Taranto, Cottignoli ‘Nessuna paura’

Primo giorno di scuola per il CJ Basket Taranto. Inizia sabato 9 settembre la stagione della squadra rossoblu. Come oramai tradizione, prima dello start del campionato di serie B c’è il classico “aperitivo” in piena preseason della Supercoppa. Per Conte e compagni un primo turno ostico, ai limiti del proibitivo in casa dell’Allianz Cestistica San Severo in una gara secca che non ammette repliche e return match. Palla a due alle ore 20.30 al Palazzetto Falcone e Borsellino di San Severo con diretta free sul canale YouTube della Lnp.

Per il CJ Basket Taranto sarà il battesimo di fuoco di un roster completamento o quasi rinnovato rispetto alla scorsa stagione, al netto della conferma di capitan Gianmarco Conte che vede il pivot senegalese Elhadji Thioune e la guardia argentina Lucas Fresno, il play Luca Valentini, il play/guardia Giovanni Ragagnin, l’ala-centro Matteo Ambrosin, l’ala-pivot Marco Lusvarghi, la guardia-ala Francesco Reggiani, l’esterno spagnolo Rafa Casanova e l’ala bulgara Kovachev, e poi i due giovanissimi scuola Virtus Taranto, Montanaro Francesco e Gigante Eugenio.

A guidarli come avviene da tre settimane a questa parte di allenamenti e preparazione un’altra grande novità sulla panchina rossoblu, coach Mario Cottignoli.

Per lui sarà l’esordio da head coach ma il tecnico tarantino resta sereno: “Non sono particolarmente emozionato, sono concentrato per fare bene come tutti vogliamo fare. C’è grande entusiasmo, voglia di confrontarsi con una squadra di grande livello, la Supercoppa per noi deve essere un modo per aumentare i minuti di conoscenza del roster e la condizione. San Severo è un’ottima squadra con una grandissima tradizione e composta da 10 giocatori importanti, ha una batteria di tirartori a cui dobbiamo prestare attenzione. Giochiamo contro pronostico ma questo non ci deve spaventare, dobbiamo continuare a crescere come squadra, essere competitivi e lottare contro tutte le squadre in tutte le partite”.

La Cestistica San Severo è reduce dalla retrocessione lo scorso giugno dalla serie A dopo la serie persa contro Mantova. Roster di primo livello quello a disposizione di coach Nunzi che vede in organico Roman Tchintcharauli Centro georgiano (che non ci sarà contro Taranto perché infortunato), Fabio Montanari Play/Guardia, Đorđe Pažin Ala serba, Stefano Pierotti AllesPlaymaker argentino, Yande Fall centro senegalese, Tommaso Gatto Ala/Centro, Luca ColomboPlaymaker, Goce Petrushevski Ala macedone, Arcangelo Guastamacchia Guardia/Ala e il capitano Mattia Magrini Guardia.

Palla a due sabato sera, alle ore 20.30 sul parquet Palazzetto Falcone e Borsellino di San Severo. Biglietti a 5 euro disponibili in prevendita online sul circuito di Vivaticket.com e il giorno della partita al botteghino del palazzetto dalle ore 19.30 alle 20.45. Dirigeranno l’incontro i signori Schena Cosimo di Castellana Grotte (BA) e Caldarola Marino di Ruvo Di Puglia (BA). Diretta streaming gratuitamente sul canale Youtube di Lega Nazionale Pallacanestro.

