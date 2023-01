Basket B/M: Taranto firma l’impresa, capolista Ruvo al tappeto

Il cuore che va oltre l’ostacolo e si rende protagonista di un’impresa cullata per 40 minuti e che si materializza come un sogno che si avvera solo sul suono della sirena e su quel ferro del Tursport che per una volta è benevolo, sputa il tiro di Ghersetti e va a sublimare la vittoria del CJ Basket Taranto che batte così la capolista TecnoSwitch Ruvo. 76-74 il risultato finale che si iscrive nella 17sima giornata, seconda di ritorno, del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D.

Un dei successi più belli della storia quasi cinquantennale del CJ Basket Taranto arrivato dopo una partita vibrante giocata alla pari con la prima della classe, dal secondo quarto in poi sempre davanti, col vantaggio anche in doppia cifra.

A trascinare i rossoblu ci hanno pensato i canestri di Conte e Corral, top scorer a 17 punti, le triple di Tato Bruno che chiude a quota 15, ma è stata la vittoria di tutti, del cuore di Cena, della regia sapiente di Villa entrambi a un passo dalla doppia cifra, dalla presenza “pesante” di Piccoli, dal contributo di Sampieri e dalla sostanza messa dalla panchina da Graziano autore di 4 punti e ben 8 nrimbalzi. Gatto, Ghersetti, Toniato e Brini, oltre Ammannato, tutti o quasi in doppia cifra non sono stavolta riusciti a portarla a casa, pesa per Ruvo, al secondo ko dopo la coppa, l’assenza dell’ex Diomede. Ma nulla toglie ai grandissimi meriti di Taranto.

Coach Olive parte col classico quintetto: Conte, Corral, Cena, Villa e Bruno. Coach Campanella incassa l’assenza dell’ex Diomede, ritrova Ghersetti in starting five con Toniato, Gatto, Arnaldo e Burini.

La partita si mette subito in salita per Taranto che pronti via nonostante una buona intensità incassa un break di 9-2 frutto dei canestri di Gatto, la tripla di Toniato, Ghersetti che costringe coach Olive al timeout immediato. La reazione rossoblu c’è e Villa serve subito un prezioso assist per Corral, Conte che aveva segnato i primi due unici punti di Taranto raddoppia dalla lunetta per il controbreak di 4-0. Cena e Burini si sfidano da 3 poi lo stesso Burini e Toniato ristabiliscono le distanze 9-16 per un CJ che in frenesia perde troppi palloni. Ma è una frenesia positiva, vogliosa di fare ed infatti c’è la rimonta firmata da Conte e Bruno che annullano il gap con tripla del pareggio dell’argentino, 16-16 per il pari a 18 alla sirena con Pirani e ancora un tarantolato Conte.

Toniato apre le danze del 2° quarto con una tripla.. Ruvo va a +4 ma Taranto resta in scia con Bruno. Poi la tripla di Cena fa mettere per la prima volta il naso avanti ai rossoblu che ingolositi bissano dalla distanza con Villa, anzi calano il tris di triple con Corral. Coach Campanella si ritrova sotto 31-24 e chiama prontamente timeout. La pausa breve spezza il ritmo di Taranto e rivitalizza Ruvo che infatti ripaga i rossoblu con la stessa moneta, due triple di Toniato e Burini e in pochi possessi torna a pareggiare, 33-33 con il CJ a segno solo con Corral nel controbreak. Il pareggio è nel destino anche del secondo quarto, i canestri di Cena, Corral e di un tonico Graziano vengono “annullati” da altre due triple ospiti sfornate da Valesin e Ammannato per il 39-39.

Taranto parte forte anche al rientro dall’intervallo. I rossoblu piazzano un break impressionante di 11-0: tripla di Bruno, canestri di Corral e Conte e ciliegina sulla torta di Mattia Graziano che infiamma il Tursport e costringe Ruvo al timeout. Al rientro è ancora inerzia CJ, tripla di capitan Conte per il +14. Da non credere anche se dura un attimo perché Ghersetti rompe il digiuno di Ruvo, lo fa da tre e chiama al bis Gatto che restituisce metà del parziale, 0-6. È il momento degli ospiti che prendono l’inerzia della partita e si fanno sotto trascinati da Ghersetti e Gatto fino al -4. Stavolta è coach Olive a chiamare timeout che ispira la giocata di Piccoli, una tripla vitale che consente a Taranto di andare alle soglie dell’ultimo quarto avanti 59-54.

Piccoli è in fiducia e fa +7 stavolta dal pitturato, le triple di Ghersetti e Conte non cambiamo la sostanza del punteggio. Burini e Ammannato rimarcano le felici percentuali dalla distanza della Talos che va ancora a -3. Taranto non si scompone, si mette nelle mani di Villa che ispira le mani educate di Corral. È un finale punto a punto, Taranto attacca intelligentemente, difende forte ma Ruvo trova sempre qualche tripla che la rimette sotto, come Ghersetti per il nuovo -3 a 2’ dalla fine. Stavolta Villa si mette in proprio: prende solo la retina e poi trova il fallo di Valesin, fa 2/2 ai liberi e con 4 punti riporta Taranto a +6. Sembra fatta ed invece no perché stavolta è Gatto a trovare la tripla del -3. Ruvo si ritrova ancora a un possesso. La palla pesa, il CJ sbaglia qualche libero di troppo al fallo sistematico, anche Ruvo che però si ritrova a -2 con la palla in mano per l’ultimo possesso a pochi secondi dalla fine. Il CJ difende alla grande, costringe Ghersetti a un tiro forzatissimo che prende il ferro, la palla gli torna in mano col tempo praticamente esaurito, l’argentino ci riprova ma la sua è una preghiera che non arriva nemmeno al canestro. E il Tursport può esplodere in tutta la sua gioia per l’impresa realizzata.

Un colpaccio che fa bene al morale, alla consapevolezza e alla classifica ma che deve essere metabolizzato e dare lo slancio per la trasferta di Sant’Antimo della prossima settimana. MEDI: Su Cittadella la Radio anche quest’anno radio ufficiale rossoblu, al sito www.radiocittadella.it la differita tv in chiaro del match andrà in onda il lunedì alle ore 14.30.

CJ BASKET TARANTO – TECNOSWITCH RUVO DI PUGLIA 76-74

CJ Basket Taranto: Gianmarco Conte 17 (4/6, 2/3), Diego Corral 17 (6/11, 1/8), Santiago Bruno 15 (1/2, 3/9), Enzo damian Cena 9 (1/4, 2/4), Francesco Villa 9 (1/2, 1/3), Marcello Piccoli 5 (1/4, 1/1), Mattia Graziano 4 (2/3, 0/0), Luca Sampieri 0 (0/0, 0/0), Lamberto Napolitano 0 (0/0, 0/0), Francesco Gaeta 0 (0/0, 0/0), Francesco D’agnano 0 (0/0, 0/0). All. Olive.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Tommaso Gatto 16 (2/3, 3/6), Mario jose Ghersetti 15 (1/5, 4/10), Luca Toniato 12 (1/3, 2/3), Federico Burini 11 (1/6, 3/5), Marco Ammannato 9 (1/1, 2/4), Leonardo Valesin 5 (0/3, 1/3), Federico Pirani 4 (1/2, 0/0), Andrea Arnaldo 2 (1/1, 0/1), Gian marco Sbaragli 0 (0/0, 0/0), Edoardo Fontana 0 (0/0, 0/0). All. Campanella.

Arbitri: Marcello Manco di San Giorgio a Cremano (NA) e Silvio Faro di Tivoli (RM).

Note – Parziali: 18-18, 21-21, 20-15, 17-20. Uscito per 5 falli: Cena (TA). STAT TA – Tiri liberi: 14 / 22 – Rimbalzi: 33 11 + 22 (Diego Corral, Mattia Graziano 8) – Assist: 20 (Santiago Bruno 5). STAT RV– Tiri liberi: 13 / 20 – Rimbalzi: 34 10 + 24 (Mario jose Ghersetti, Leonardo Valesin 7) – Assist: 16 (Federico Burini 7).

