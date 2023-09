Basket B/M: Supercoppa, CJ Taranto sbanca San Severo

Colpaccio del CJ Taranto a San Severo nel primo turno di Supercoppa Old Wild West di Serie B, torneo che fa da anticamera al campionato che partirà a ottobre.

La squadra di coach Cottignoli, all’esordio in panchina da head coach, ha espugnato il parquet dell’Allianz San Severo (78-68).

Taranto parte subendo la difesa asfissiante di San Severo che con Fall e Pazin domina con tanto di break in avvio 10-1. Taranto “segna” dalla lunetta con il solo Casanova e si sblocca su azione con capitan Conte, ma non ferma l’inerzia della partita: arriva il canestro di Gatto e la tripla di Petrushevski per il 15-3.

Coach Cottignoli le prova tutte, anche il classico timeout per fermare la “fiducia” dei padroni di casa. E alla lunga ci riesce perché Taranto ha una reazione trascinata dal giovane argentino Fresno che segna due canestri in fila e poi la tripla di Ragagnin per il controbreak di 1-7 che “consiglia” stavolta coach Nuzzi a rifugiarsi nel timeout. Per un primo quarto che si chiude sul 17-11 per i gialloneri.

Il CJ è in fiducia, soprattutto Fresno che continua ad attaccare il canestro avversario portando due punti a casa. L’altro giovane Kovachev segna dal post basso e ancora Fresno arma la mano educata di Lusvarghi. Magicamente, ma con merito, Taranto si ritrova in parità, 17-17. Anzi arriva il sorpasso firmato dallo stesso Lusvarghi chirurgico dalla lunetta a completare una gran rimonta con tanto di 16-2 di parziale a cavallo dei primi due quarti.

Magrini prova a svegliare l’Allianz con una tripla, ma Taranto è in ritmo e lo dimostrano le triple in seguito di Reggiani e Casanova, assistiti sempre da un Fresno scatenato, che tengono il CJ avanti 25-20 e costringono coach Nuzzi a chiamare un altro timeout. Che stavolta ricarica San Severo, specie Pazin che esce dai blocchi sparando due triple a segno e ribalta il punteggio.

La fatica e il caldo si fanno sentire, per qualche possesso le due squadre vanno in bianco, segnano solo Valentini dalla linea della carità e Fall. Poi Casanova impatta a 28. Il finale di 2° quarto però è tutto o quasi di San Severo: terza tripla a segno di Pazin che con Fall fa la differenza e porta i suoi avanti 37-32 all’intervallo.

Gran avvio di Taranto dopo la sosta lunga. Casanova riapre le danze con un pregevole sottomano, poi palla recuperata, Thioune danza sulle punte e serve capitan Conte per il canestro del -1. E poi ancora gran difesa, Valentini schiaccia palla a terra per liberare la schiacciata di Thioune che vale lo 0-6 di break ma soprattutto il nuovo sorpasso Taranto, 37-38.

Passano quasi 4’ prima che l’Allianz ritrovi la via del canestro con Fall, Montanari bissa ma ci pensa ancora una volta Casanova a riscrivere il pari a 41 con una tripla. È partita punto a punto, Ragagnin e Lusvarghi colpiscono i padroni di casa, CJ a +3, Pazin e Colombo la ribaltano di nuovo in un momento molto concitato della partita e non potrebbe essere altrimenti in piena preaseason. Intanto però Reggiani si fa trovare pronto nello scarico in angolo, tripla del 50-50 anche se Fall segna il 52-51 con cui si chiude il terzo quarto.

Taranto encomiabile anche in avvio di ultimo quarto, trascinata da Valentini e Thioune oltre che dal solito Fresno, tripla per l’argentino e altro minibreak rossoblu che volano sul 52-60. Non trema la mano di Taranto nemmeno quando Guastamacchia infila la tripla del -3 subito rispedita al mittente da Reggiani con la stessa moneta.

Nella lotta tra chi sbaglia più tiri liberi, Taranto sbaglia meno e può andare +8 e quando San Severo ritrova la via del canestro con Petrushevski ecco un’altra tripla dal cilindro di Reggiani e per la prima volta il CJ è avanti in doppia cifra, +11 a 3’30” dalla fine. La squadra di coach Cottignoli però non abbassa la guardia, anzi, è San Severo che con l’acqua alla gola e la difesa rossoblu alle calcagna va fuori giri mentre Reggiani ha la mano calda, bollente, altra tripla e massimo vantaggio a +14. Fall da sotto e Magrini dall’arco provano a riaprirla in extremis ma come una sentenza e un punto esclamativo sulla vittoria del CJ Taranto arriva l’ennesima tripla di Reggiani, la sesta della sua personalissima partita. San Severo alza bandiera bianca, il CJ Basket issa quella rossoblu sul palazzetto Falcone e Borsellino.

La compagine rossoblu si guadagna quindi l’accesso al 2° turno della competizione. Si torna subito in campo, mercoledì prossimo, ancora in trasferta e ancora in gara secca contro la Virtus Cassino che ha battuto Avellino 65-56.

ALLIANZ SAN SEVERO – CJ BASKET TARANTO 68-78

Allianz Cestistica San Severo: M. Magrini 10, S. Pierotti Alles 1, Y. Fall 19, G. Petrushevski 10, A. Guastamacchia 3, T. Gatto 4, B. Kaludjerovic 0, L. Colombo 2, F. Montanari 2, D. Pazin 17, R. Tchintcharauli ne, G. Urbano​ ne. All. Nunzi.

CJ Basket Taranto: F. Reggiani 19, E. Thioune 6, G. Ragagnin 7, L. Valentini 5, G. Conte 3, M. Lusvarghi 9, F. Montanaro 0, E. Gigante 0, M. Kovachev 2, M. Ambrosin 4, L. Fresno 11, R. Casanova 12. All. Cottignoli.

Arbitri: Schena Cosimo di Castellana Grotte (BA) e Caldarola Marino di Ruvo Di Puglia (BA).

