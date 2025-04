Basket B/M, Ruvo: sconfitta di misura contro la capolista Roseto

Prove di playoff per la Crifo Wines Ruvo di Puglia, che cede alla capolista Roseto solo al fotofinish dopo una prova maiuscola. Nonostante l’ininfluenza del risultato sulla classifica finale, Ruvo si presenta al PalaMaggetti disputando una prestazione di spessore contro la prima della classe. In un clima infuocato e senza il supporto dei propri tifosi, bloccati dal divieto di trasferta, i ragazzi di coach Rajola tengono il pallino del gioco per oltre 25 minuti, facendo sudare le proverbiali sette camicie ai padroni di casa, che riescono a spuntarla solo nel finale per 88-87.

Una gara vivace e senza esclusione di colpi, con cambi di vantaggio frequenti a suggellare l’equilibrio della sfida, come dimostra il primo tempo concluso sul parziale di 46-49. Roseto ha la meglio nell’ultimo periodo, con un successo di misura: 88-87. Una prestazione che permette a Ruvo di guardare con fiducia ai prossimi impegni, vista la solidità e la personalità mostrate contro un avversario di altissimo livello. Ora una settimana di riposo prima dei playoff, dove incontrerà una tra Vicenza, Fidenza o Agrigento.

