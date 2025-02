Basket B/M, Ruvo di forza nello scontro al vertice: battuta Luiss Roma

Prova di forza della Crifo Wines Ruvo di Puglia, che torna al successo davanti al pubblico del Pala Colombo superando la Luiss Roma per 87-77. Un match combattuto e intenso, rimasto in equilibrio per gran parte dei 40 minuti grazie alla capacità dei due allenatori di leggere le situazioni e mantenere il controllo della gara.

Ruvo parte con qualche difficoltà in difesa, mentre la Luiss approfitta dell’ispirazione dei suoi uomini per prendere un primo vantaggio (4-9). La reazione pugliese arriva con Borra e Moreno, che tengono i padroni di casa in scia fino al 20-20 del primo quarto. Nel secondo periodo la Luiss tenta un nuovo allungo, ma Ruvo risponde con Borra e chiude il primo tempo avanti di un punto (42-41).

Al rientro dagli spogliatoi, il copione non cambia: le due squadre si alternano al comando, con Ruvo che riesce a colmare più volte un ritardo di sei lunghezze. Nel quarto finale, l’inerzia cambia grazie a un dominante Jacopo Borra e a Bernardo Musso, che nei minuti decisivi firma canestri pesanti e guida i suoi alla vittoria. La Luiss si affida troppo al tiro da tre (30 tentativi complessivi) e paga le basse percentuali nei momenti chiave. Nel finale, la tensione sale con l’espulsione di Cucci per proteste e provocazioni verso il pubblico, mentre Ruvo chiude i conti dalla lunetta.

Con questa vittoria, la Crifo Wines consolida il terzo posto in classifica e conferma la sua forza nei momenti decisivi, trascinata dai suoi leader.

Crifo Wines Ruvo di Puglia – Luiss Roma 87-77

(20-20, 22-21, 17-19, 28-17)

Crifo Wines Ruvo di Puglia: Jacopo Borra 23 (10/11, 0/0), Bernardo Musso 18 (1/1, 2/4), Tommaso Gatto 9 (3/4, 1/4), Darryl joshua Jackson 8 (2/4, 0/4), NicolÒ Isotta 8 (0/3, 2/4), YankielMoreno 6 (3/3, 0/1), Thomas Reale 5 (0/0, 1/1), Nikola Markovic 4 (0/4, 0/1), Mihajlo Jerkovic 4 (0/2, 1/3), Antonio Lorenzetti 2 (1/2, 0/0), Luca Basile 0 (0/0, 0/0), Carmine Berardi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 26 / 32 – Rimbalzi: 34 10 + 24 (Jacopo Borra 11) – Assist: 20 (Jacopo Borra 4)

Luiss Roma: Francesco Villa 19 (4/4, 3/5), Matteo Ferrara 13 (6/8, 0/0), Matteo Fallucca 12 (1/1, 3/8), Valerio Cucci 11 (1/3, 0/2), Riccardo Salvioni 10 (2/4, 2/2), Matija Jovovic 6 (0/3, 2/7), Edoardo Bottelli 6 (2/3, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/3, 0/4), Simone Rocchi 0 (0/2, 0/2), Mattia Graziano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 25 – Rimbalzi: 30 11 + 19 (Riccardo Salvioni 6) – Assist: 14 (Valerio Cucci 7)

