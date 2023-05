Basket B/M: Playoff, comincia la corsa di CJ Taranto e Avellino

L’attesa è finita, parola finalmente al parquet. Una serie che decide una stagione, dentro o fuori. Inizia domenica sul parquet del Pala del Mauro la sfida tra la Del Fes Avellino e il CJ Basket Taranto valida per un posto al sole nella nuova serie B Nazionale Old Wild West che prenderà il via la prossima stagione.

Si comincia con una doppia sfida in casa degli irpini che hanno maturato in classifica il fattore campo. Primo appuntamento domenica 14 maggio alle ore 18 con la palla a due di gara 1. Si replica due giorni dopo, sempre al Pala del Mauro alle ore 20 mentre venerdì 19 la serie si sposterà a Taranto. Dirette previste sempre su LnpPass e radiocronaca su RadioCittadella.

Settimana di duro lavoro in casa CJ Basket Taranto. Agli ordini di coach Olive e dell’assistant coach Carone non è stato lasciato nulla al caso. I rossoblu hanno chiuso al 9° posto la regular season proprio in scia ad Avellino. A decidere la posizione di classifica e in parte anche il fattore campo avverso, anche e soprattutto quelle due sconfitte patite in stagione contro gli irpini, sia all’andata al Tursport che al ritorno in Irpinia. Un doppio precedente da sovvertire, magari già a partire da domenica. Ne sono convinti capitan Conte e compagni.

Carico in vista della partenza per Avellino l’ultimo arrivato in casa CJ Taranto, quel Simone Rocchi che con le sue triple e le sue giocate ha segnato in positivo le ultime uscite rossoblu e la striscia di 4 vittorie di fila prima dell’ultima giornata: “Sarà una serie diversa da quella del campionato, anche perché giochi due partite nell’arco di tre giorni, 4 in una settimana. Non bisogna risparmiarsi e bisogna essere bravi a usare le energie fisiche e mentali. Noi dovremmo essere bravi a limitare i loro punti di forza, imporre il nostro gioco, difendere come sappiamo. Secondo me sarebbe fondamentale già vincere gara 1 per togliere loro non solo il fattore campo ma anche sicurezze, comunque vincere almeno una delle prime due gare per poi giocarcela alla grande davanti al nostro pubblico”.

Dall’altra parte ci sarà una IPVC Del Fes Avellino che da metà campionato in poi con l’arrivo di coach Crossariol al posto di Di Benedetto ha svoltato la propria stagione conquistando un filotto di successi che l’ha proiettata tra le prime 8 in classifica. Proprio il tecnico degli irpini a tuttoavellino.it ha presentato così la sfida con il CJ: “Sarà una sfida equilibrata, abbiamo stesse percentuali da 3 punti e da 2 punti. Arriviamo in crescita, dobbiamo provare a sfruttare il fattore campo. Arriviamo in fiducia e proveremo a vincere questa serie. Dobbiamo provare a limitare il loro tiro da 3 punti e inoltre dobbiamo limitare la loro corsa che è un altro fattore importante”

Arbitri dell’incontro: Matteo Luchi di Prato (PO) e Jacopo Spinelli di Cantù (CO). Palla a due alle ore 18 al Pala Del Mauro. Biglietti per il settore ospiti al costo di 5 euro al botteghino. MEDIA – Diretta tv e streaming su Lnp Pass solo per abbonati. Radiocronaca diretta sui 96.5 fm stereo di Radio Cittadella anche quest’anno radio ufficiale rossoblu. Al sito www.radiocittadella.it la differita streaming in chiaro del match andrà in onda alle ore 14.30.

PLAYOFF/SPAREGGIO SERIE B

Gara 1 – Avellino-Taranto – Pala del Mauro – Domenica 14/05 h 18.00

Gara 2 – Avellino-Taranto – Pala del Mauro – Martedì 16/05 h 20.30

Gara 3 – Taranto-Avellino – Tursport – Venerdì 19/05 h 20.00

Ev. Gara 4 – Taranto-Avellino – Tursport – Domenica 21/05 h 18.00

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp