Basket B/M: Playoff, CJ Taranto obbligato a battere Avellino

Non è finita finchè non è finita. E il CJ Basket Taranto non ha voglia di anticipare il rompete le righe, di congedarsi da questa stagione con l’amaro in bocca, per di più in casa davanti al proprio pubblico.

“Insieme!” è il post scelto da capitan Gianmarco Conte per caricare l’ambiente in vista di gara 3. Rabbia, determinazione e voglia di riscatto saranno ingredienti determinanti domani, venerdì 19 maggio, per tenere aperta la serie playoff contro la Del Fes Avellino. E sarà fondamentale l’apporto del pubblico tutto per vincere gara 3 playoff al Tursport.

La situazione non è delle migliori, anzi. I rossoblu hanno perso entrambe le prime due partite giocate in Irpinia. Così diverse per alcuni versi, così simili per il loro andamento, così uguali per il risultato finale che ha sempre premiato la squadra di Crosariol capace soprattutto in gara 2 di ribaltare il -12 a 4’ dalla fine con tre triple di fila vincendo in volata la partita.

Un duro colpo per il morale di Conte e compagni. Che però già più di una volta in stagione hanno saputo mettersi alle spalle situazioni difficili, trend negativi e quant’altro, gettando il cuore oltre l’ostacolo e venendone fuori. A queste doti, oltre che alla tecnica e tattica, anche queste già più volte dimostrate, il CJ Taranto farà appello per ribaltare la serie.

“Sul +12 abbiamo commesso sicuramente degli errori, in contropiede e su un paio di tiri che avremmo dovuto giocare in maniera diverse – le parole di coach Olive dopo gara 2 – ma ci sono stati anche dei fischi o non fischi che ci hanno penalizzato dopo una partita gagliarda dei miei giocatori, al di là dei meriti di Avellino che ha una profondità nettamente diversa”.

Adesso però si volta pagina e Taranto culla il sogno dell’impresa. Un passo alla volta. A cominciare da gara 3 per poter tornare al Tursport anche domenica per gara 4. Per farlo sarà però necessario l’apporto di tutto il pubblico e il tifo che solo il cuore rossoblu di Taranto sa dare. Per questo la società ha fissato a 5 euro il prezzo del biglietto. Palla a due alle ore 20. Arbitri del match: Marcello Martinelli di Brescia e Matteo Colombo di Cantù (CO).

BIGLIETTI – Biglietti a 5 euro disponibili fino a venerdì mattina presso lo store del CJ Basket Taranto, Shopping Sport, in via Campania angolo Corso Italia, ridotto 4 euro per donne e under 21. Gli under 12 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1). Prevendita on line sulla piattaforma Liveticket, basta andare al link dedicato della pagina dei rossoblu www.liveticket.it/cjbaskettaranto: quindi completare i vari campi e, una volta acquistato il biglietto, scegliere il modo in cui scaricare il tagliando, via email oppure tramite QR code. Costo del biglietto 5.50 (donne e under 21 ridotto a 4.40 euro; prezzi compresi dei diritti di prevendita. Biglietti disponibili fino a esaurimento. I tagliandi restanti saranno messi in vendita a ridosso della partita a partire dalle 19 circa presso il botteghino del Tursport. Si ricorda che ciascun biglietto dà diritto a uno sconto del 15% c/o i locali Old Wild West tra cui quello a Taranto.

MEDIA – Diretta tv e streaming su Lnp Pass solo per abbonati con la telecronaca di Massimiliano Fina. Radiocronaca di Francesco Friuli in diretta sui 96.5fm stereo e in streaming radio su Cittadella la Radio anche quest’anno radio ufficiale rossoblu, al sito www.radiocittadella.it mentre la differita tv in chiaro del match andrà in onda sabato alle ore 14.30.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp