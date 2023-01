Basket B/M: Operazione Capitale per il CJ Taranto

Operazione Capitale. Il nuovo anno inizia a Roma per il CJ Basket Taranto che inaugura il 2023 in trasferta sul parquet della Luiss nella quattordicesima giornata del campionato di serie B Old Wild West girone D che torna dopo la lunga pausa natalizia.

Dove eravamo rimasti… Taranto si è congedato alla grande dal 2022 con 4 vittorie consecutive che hanno contraddistinto un gran mese di dicembre sotto l’albero di Natale e spera vivamente di trovare il 5° sigillo di fila nella calza della Befana posticipata di un giorno in quel di Roma. Coach Olive per la prima volta da due mesi a questa parte dovrebbe, condizionale d’obbligo, avere tutti a disposizione dopo i recuperi appieno di Gianmarco Conte e Mattia Graziano.

Proprio il capitano rossoblu, tornato abile e arruolabile nelle due partite vittoriose prima della sosta contro Pescara e Monopoli suona la carica, nell’intervista al Giornale Rossoblu, in vista della ripresa del campionato che vede Taranto ben messa in classifica a ridosso delle primissime posizioni: “Le partite dopo la sosta sono sempre un po’ particolari, perché siamo fermi ormai da quasi tre settimane e si è perso un po’ il ritmo partita. Sappiamo che Roma al momento è una squadra in super forma, infatti sono terzi a due punti dalla seconda e stanno facendo un campionato di livello. Per noi sarà una partita molto importante perché giochiamo fuori casa e perché per noi è fondamentale cercare di rubare quanti più punti possiamo in trasferta contro squadre forti come loro, in ottica play-off. È chiaro che perdere dei punti adesso ti può costare tanto e cercare di rimanere aggrappati alla parte alta della classifica è molto importante. Roma è una squadra molto fisica, lunga, giovane e in casa non hanno mai perso. Sicuramente dobbiamo provare a fare una super partita con tanta attenzione e cercare di portarla a casa”.

La Luiss Roma di coach Paccariè sta facendo un campionato di altissimo livello come dimostra la classifica che vede i capitolini terzi in classifica con 18 punti a due punti dal secondo posto di Caserta ma con una partita in meno, da recuperare il prossimo 11 gennaio contro la capolista Ruvo. Proprio come Taranto sono in striscia positiva aperta da 3 gare, l’ultima delle quali a domicilio a Sant’Antimo prima della sosta. Profondo e di spessore il quintetto romano trainato da Matteo Fallucca che viaggia costantemente oltre i 15 punti di media con ottime percentuali dall’arco, miglior marcatore biancoblù; ma stazionano in doppia cifra anche l’altra ala Matija Jovovic e il play Pasqualin senza dimenticare la guardia Murri, l’ala Legnini e il pivot Allodi, giocatore con tanta esperienza in categorie superiori. Nelle rotazioni capitoline, tra gli altri, importante apporto della guardia-ala Giorgio Di Bonaventura.

Arbitri dell’incontro: Matteo Luchi e Andrea Buoncristiani di Prato. MEDIA – Diretta tv e streaming su Lnp Pass solo per abbonati. Diretta radiofonica sui 96.5fm stereo e in streaming radio su Radio Cittadella anche quest’anno radio ufficiale rossoblu, al sito www.radiocittadella.it mentre la differita tv in chiaro del match andrà in onda il lunedì alle ore 14.30.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2022/23 – 14^ giornata

07/01/2023 18:00 BPC Virtus Cassino-Geko PSA Sant’Antimo

07/01/2023 18:00 Luiss Roma-CJ Basket Taranto

08/01/2023 18:00 White Wise Basket Monopoli-Liofilchem Roseto

08/01/2023 18:00 Lars Virtus Arechi Salerno-Ble Decò Juvecaserta

08/01/2023 18:00 Teramo a Spicchi 2K20-Bava Pozzuoli

08/01/2023 18:00 Pescara Bk 2.0-IVPC Del Fes Avellino

08/01/2023 18:00 Lions Bisceglie-Diesel Tecnica Sala Consilina

08/01/2023 18:00 Adriatica Industriale Corato-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

Tutte le gare in diretta streaming su LNP PASS

CLASSIFICA

Ruvo di Puglia 22 11-1

Ble Decò Juvecaserta 20 10-3

Luiss Roma 18 9-3

Geko PSA Sant’Antimo 18 9-4

Liofilchem Roseto 18 9-4

BPC Virtus Cassino 16 8-5

Lions Bisceglie 16 8-5

CJ Basket Taranto 16 8-5

IVPC Del Fes Avellino 12 6-7

Lars Virtus Arechi Salerno 12 6-7

Diesel Tecnica Sala Consilina 12 6-7

White Wise Basket Monopoli 8 4-9

Teramo a Spicchi 2K20 8 4-9

Adriatica Industriale Corato 6 3-10

Pescara Bk 2.0 4 2-11

Bava Pozzuoli 0 0-13

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

Condividi su...

Linkedin email