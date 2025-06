Basket B/M, Nardò e il ds Matteo Malaventura si separano

Le strade si dividono dopo due stagioni: “Orgoglioso del mio lavoro, ho sempre dato tutto”

Dopo due anni di lavoro intenso, si interrompe il rapporto professionale tra HDL Nardò Basket e il direttore sportivo Matteo Malaventura. L’annuncio arriva direttamente dalla società granata, che ha voluto ringraziare pubblicamente il dirigente per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso del suo incarico.

“Sono orgoglioso di questa mia esperienza a Nardò e con la squadra granata a cui sarò sempre legato – dichiara Malaventura -. Sono stati due anni di gioie e di dolori, com’è normale nello sport, in cui ho dato tutto me stesso. Questo percorso mi lascia un sentimento di grande affetto e gratitudine per la maglia granata, per la storia del club e per tutti i tifosi. Grazie e in bocca al lupo al Toro”.

Il club ha salutato con stima e riconoscenza il dirigente, sottolineando il contributo apportato in un biennio fatto di sfide, cambiamenti e passione condivisa.

La separazione arriva al termine di una stagione che ha visto la società impegnata su più fronti, e che ora si prepara ad aprire un nuovo ciclo sportivo e gestionale.

Con il saluto a Malaventura, HDL Nardò Basket si appresta a definire i prossimi passi per un nuovo futuro sportivo, a partire proprio dalla nuova guida tecnica e dirigenziale.

