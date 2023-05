Basket B/M: Monopoli-Ruvo nel ricordo di ‘Giuba’

Domenica si chiude la regular season. Nessuna delle due squadre (Monopoli e Ruvo) ha nulla da chiedere a quest’ultimo match della regular season, ma sarà l’occasione per ricordare Giuseppe Barnaba, scomparso nelle scorse ore.

Nel ricordo di Giuba. L’ultima partita della stagione, in programma domenica alle 18 con Ruvo, sarà dedicata a Giuseppe Barnaba, storico collaboratore della White WiseMonopoli, grande appassionato di basket, ma soprattutto un ragazzo solare e ben voluto da tutti, scomparso prematuramente nelle scorse ore. Inevitabilmente, il primo sguardo al momento dell’ingresso nella tensostruttura sarà rivolto verso il tavolo dei giudici. Ciao Giuba!

Dal punto di vista tecnico è una partita che per la White Wise vale soltanto per l’onore e per chiudere bene una stagione negativa, visto che la classifica ha ormai ben poco da dire considerata l’impossibilità di accesso ai play-off.

Dal canto suo, anche Ruvo ha ben poco da chiedere a quest’ultima partita della stagione, già certo di disputare i play-off per l’accesso alla serie A\2 da terza in classifica. Pur essendo a due punti da Roseto, Ruvo ha lo scontro diretto sfavorevole, pertanto il terzo posto è certo.

In sostanza, sarà una partita in cui Monopoli vorrà ben figurare per poi iniziare a programmare la prossima stagione di B\2; per Ruvo sarà un match di preparazione in vista dei play-off per la A\2. Si gioca domenica alle 18 presso la tensostruttura di via Amleto Pesce.

