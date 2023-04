Basket B/M: Monopoli cerca l’aggancio ai playoff

Tutti alla tensostruttura! Altra partita da dentro o fuori per la White Wise Basket Monopoli: domenica sera (palla a due alle 20), arriva Taranto e per la formazione di Salvemini resta l’obbligo delle ultime partite disputate, cioè quello di vincere per continuare a sperare nel raggiungimento dei play-off.

La vittoria di Sala Consilina ha dato nuova linfa a queste speranze: la corsa è sulla stessa Sala Consilina (che però ha lo scontro diretto favorevole ed un calendario migliore rispetto alle altre) ma, soprattutto, su Teramo, contro cui, invece, Monopoli ha la classifica avulsa favorevole.

Già domenica sera la compagine di Salvemini punta all’aggancio agli abruzzesi, che giocano contro Ruvo in casa. Di fronte ci sarà un Taranto non semplice da affrontare, ma è chiaro che non si può guardare troppo all’avversario ma bisogna soprattutto pensare a sé stessi. Si gioca alle 20, e sarà fondamentale l’apporto del pubblico per spingere Monopoli alla vittoria.

Gioele Moretti, uno dei protagonisti della vittoria di Sala Consilina con alcune triple decisive in momenti topici del match, suona la carica: «Siamo in un buon momento e lo dimostrano le tre vittorie nelle ultime quattro partite. Non possiamo pensare troppo all’avversario– spiega Moretti- ma dobbiamo guardare solo a noi stessi. Il primo step, cioè quello di rientrare in gioco quando ormai tutto sembrava finito, è stato raggiunto. Ora, però, tocca il passo più importante, cioè l’aggancio alle squadre che ci sono sopra. Dobbiamo mettere sul parquet tutto quello che abbiamo– sottolinea Moretti- e contiamo anche sull’apporto del nostro pubblico. Siamo lì e dobbiamo giocarcela fino alla fine», è il messaggio finale di Gioele Moretti in vista del match di domenica ma, più in generale, di questo palpitante finale di regular season. Appuntamento alle 20 di domenica 23 aprile per White Wise Basket Monopoli- CJ Basket Taranto!

Condividi su...



Linkedin

email