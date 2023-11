Basket B/M: Lions Bisceglie travolge Chieti, riscatto in grande stile

Il desiderio di lasciarsi alle spalle la malasorte, la voglia di ricominciare a vincere. Una prestazione come sempre generosa sotto il profilo della grinta, della determinazione e del carattere, finalmente premiata da buone percentuali al tiro frutto di un’intensità e di un affiatamento che continuano a crescere.

Il +26 rifilato dai Lions Bisceglie a Chieti, formazione di alta fascia del girone B del torneo di Serie B Nazionale, è una prova importante del carattere e della vitalità del collettivo di coach Enrico Fabbri: è la terza affermazione in campionato per un gruppo che ne avrebbe meritate almeno due o tre in più ma l’impressione, netta, della bontà dei miglioramenti compiuti e dell’enorme potenziale ancora inespresso lascia davvero ben sperare in ottica salvezza.

Ottimo l’approccio iniziale: subito 6-0 grazie ad uno scatenato Ouandie, protagonista offensivo con giocate di elevato lignaggio. Neppure il secondo fallo prematuro di Cepic ha arrestato l’onda nerazzurra, capace di farsi largo fino al 22-4 in un primo quarto letteralmente dominato nonostante l’1/5 dal perimetro.

Il team abruzzese, sprofondato a inizio secondo periodo sul -21 sotto i colpi dell’esterno bulgaro e dei suoi compagni, ha cercato di rientrare nel discorso con uno 0-7 confezionato dall’ex Cena (36-22) ma i Lions, trascinati dal capitano Marcelo Dip (ennesima doppia cifra), non si sono scomposti.

Un nuovo strappo in apertura di terzo parziale fino al 49-28, ricucito parzialmente da un altro 0-7 ospite ma Chieti, nel suo momento migliore, non è riuscita a risalire oltre le 13 lunghezze di ritardo e le triple di Ouandie e Chiti a inizio quarta frazione hanno ristabilito le incolmabili distanze. Saladini, Chessari e Maralossou hanno chiuso i conti insieme a un ottimo Ragusa sotto le plance (10 rimbalzi, 4 stoppate e anche 3 assist).

Chiti e soci, con un gran lavoro difensivo, hanno tenuto sotto i 60 punti realizzati un attacco da oltre 82 di media. Spazio nel finale per Turin e per il giovane biscegliese Santoro che ha segnato il canestro del massimo vantaggio. Un successo perentorio, che fa benissimo al morale. La squadra è tornata al lavoro in vista del match in programma sabato 18 sul parquet del Taliercio di Mestre.

LIONS BISCEGLIE-CHIETI 82-56

Lions Bisceglie: Saladini 6, Chiti 9, Ouandie 35, Cepic 4, Dip 10, Chessari 5, Maralossou 5, Tourè 4, Ragusa 2, Santoro 2, Turin. N.e.: Lanotte. All. Fabbri.

Chieti: Rodriguez Suppi 13, Del Testa 9, Ciribeni 5, Cena 9, Tiberti 6, Paesano 7, Reale 7, Berra. N.e.: Maggio, Masciopinto. All. Aniello.

Arbitri: Di Gennaro di Roma e Tommasi di Veroli (Frosinone).

Parziali: 24-8, 42-27, 60-45.

Note: nessun uscito per cinque falli. Tiri da due: Bisceglie 19/34, Chieti 11/34. Tiri da tre: Bisceglie 11/28, Chieti 8/24. Tiri liberi: Bisceglie 11/12, Chieti 10/13. Rimbalzi: Bisceglie 45, Chieti 29. Assist: Bisceglie 22, Chieti 13.

