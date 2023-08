Basket B/M: Il CJ Taranto giocherà al PalaMazzola

Il giusto palcoscenico per la nuova serie B Nazionale. Sarà il PalaMazzola a ospitare le gare casalinghe del CJ Basket Taranto nella stagione 2023/24 che vedrà la squadra di Mario Cottignoli impegnata nel campionato di Serie B Nazionale Old Wild Wesr Girone B, che partirà l’1 ottobre proprio in casa contro la Logimatic Group Ozzano.

Dopo una serie di riflessioni e trattative con le varie parti in causa, la scelta è ricaduta sul palazzetto di via Venezia. Per il CJ si tratta di un ritorno in una struttura in cui sono state scritte alcune pagine indimenticabili della storia oramai cinquantennale del sodalizio rossoblu, a cominciare dalle promozioni dalla C Regionale alla C Nazionale nel 2010/2011 con 28 vittorie su 30 partite e fatta di una striscia di 18 gare consecutive vinte. Un autentico record per la categoria e per la franchigia.

E poi la cavalcata del 2012/13 con una squadra autoctona che raggiunge i playoff e si guadagna l’ammissione alla B Nazionale che, sempre al PalaMazzola riuscirà a difendere per diverse stagioni. E come non dimenticare i grandi eventi organizzati in quegli anni, nel 2014 l’amichevole Italia-Francia che per la prima volta ha tinto d’azzurro il PalaMazzola, con una nazionale italiana maschile, con l’allora ct Pianigiani ospite per tre giorni a Taranto e nel 2015 portandovi la grande pallacanestro di Serie A con un prestigioso quadrangolare, il torneo “Città di Taranto” che ha visto sfidarsi sul parquet di via Venezia l’Enel Brindisi, la Sidigas Avellino, la JuveCaserta e la Fortitudo Bologna.

“Siamo molto contenti di tornare a giocare in una struttura così grande e così bella e che per noi evoca così tanti e dolci ricordi – le parole del vicepresidente Roberto Conversano –. Innanzitutto, voglio ringraziare la famiglia Ture che lo scorso anno ci ha concesso l’utilizzo del Tursport, poi dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Rinaldo Melucci e dell’assessore Gianni Azzaro, per essersi attivati nel darci la possibilità di giocare al PalaMazzola. Grazie anche a Zelatore e Bongiovanni, rispettivamente preso è vicepresidente della Prisma Taranto, per aver accettato con entusiasmo di condividere con noi la struttura. Stiamo completando il roster e a breve partirà la campagna abbonamenti. Ci auguriamo, anzi siamo sicuri, visti tutti gli attestati di stima e vicinanza, che i tifosi e il pubblico di Taranto riempiranno come si deve il PalaMazzola”.

A sottolineare l’importanza dell’accordo trovato e che vedrà due eccellenze dello sport tarantino come Gioiella Prisma Volley e CJ Basket Taranto giocare nella stessa struttura, l’assessore allo sport del comune di Taranto, Gianni Azzaro: “Abbiamo silenziosamente lavorato a questo risultato – le parole dell’assessore comunale allo Sport Gianni Azzaro – perché crediamo nel valore dei simboli. Il Palamazzola, per tanti sport di squadra, è un autentico tempio, un luogo di ricordi e di successi, ma soprattutto uno dei simboli del futuro sportivo di Taranto. Riportare il CJ su quel parquet grazie al concorso di tante buone volontà, e in tal senso aggiungo il mio plauso a quello del presidente Cosenza e del vice presidente Conversano per la collaborazione della Prisma e di tutte le altre società che utilizzano la struttura, è l’ennesima dimostrazione di lungimiranza di questa amministrazione, che sullo sport ha incentrato buona parte del suo cammino di diversificazione e transizione”.

Il CJ Basket Taranto continuerà a giocare, come da tradizione e da calendario, alle ore 18 della domenica. Tuttavia nel pieno rispetto dell’alternanza e della concomitanza con la Prisma, delle esigenze di calendario anticiperà le seguenti gare al sabato alle ore 19: contro Mestre il 23/12; contro Imola il 20/01; contro Vicenza il 3/2 e contro Ruvo il 30/3.

