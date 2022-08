È il Tursport la nuova casa del CJ Taranto. A partire dalla settimana prossima, i rossoblu daranno il via alla preparazione nella struttura di San Vito dove giocheranno le partite casalinghe del campionato di Serie B.

Un palazzetto che ha segnato pagine storiche per lo sport tarantino e che proprio l’allora Cus Jonico inaugurò nel 1981, quando la squadra del presidente Cosenza organizzò il prestigioso torneo “Taranto ed il mare”, al quale parteciparono tre squadre di Serie A1 come Virtus Roma, Rodrigo Chieti e Sebastiani Rieti (che poi vinse il quadrangolare), oltre a una rappresentativa tarantina. In quella occasione, sul parquet di San Vito giocarono atleti del calibro di Brunamonti, Gilardi, Polesello, gli americani Zeno, Huges e tanti altri.

Il Tursport ha segnato un momento storico per tutto lo sport tarantino e la pallacanestro in particolare. Il glorioso Cras Basket Taranto conquistò proprio lì il suo primo storico scudetto. Correva la stagione 2002/2003 e la squadra rossoblu, con giocatrici come Moro e Phillips guidate da coach Nino Molino e dal presidente Mino D’Antona, vinse il tricolore a spese della plurititolata Pool Comense al termine di una serie di finale playoff al cardiopalma.

Ora tocca al CJ Basket Taranto riscoprire il fascino del Tursport: “Ringraziamo innanzitutto la famiglia Ture che ci ha messo a disposizione la struttura – dichiarano il presidente Cosenza e il vicepresidente Conversano -. Cogliamo anche l’occasione per ringraziare il PalaFiom che ci ha ospitati per 5 anni. Non vediamo l’ora di assistere al raduno e ai primi allenamenti della nuova squadra con coach Olive: la nostra è una corsa contro il tempo per la prima gara di Supercoppa. Inoltre, a breve partirà la campagna abbonamenti, vogliamo riempire questo storico palazzetto e regalare soddisfazioni al nostro pubblico e alla città“.