Basket B/M: CJ Taranto, Villani volto nuovo dello staff tecnico

Volto nuovo nello staff tecnico capeggiato da Mario Cottignoli, che si avvarrà della competenza di Roberto Villani nel ruolo di assistant coach. Nato a Bologna il 29 aprile 1993, Villano inizia il suo percorso di allenatore alla BSL San Lazzaro dove resta quattro anni occupandosi del settore giovanile prima di entrare nello staff tecnico della prima squadra in C Gold.

Poi le esperienze come assistant coach in Serie B a Forlì, a Cesena, Giulianova e Bologna Basket 2016. Contemporaneamente lavora con i vari gruppi giovanili, dai campionati regionali e quelli Eccellenza, vincendo anche il raggruppamento regionale U20 nel 2017/18 con i Tigers Cesena. Nell’estate 2021 approda alla OraSì Ravenna nello staff di coach Lotesoriere: in Romagna ha esordito in serie A2 e guidato l’Under 19 Eccellenza la prima stagione e l’Under 19 Gold la scorsa.

Così coach Villani racconta il suo approdo al CJ Taranto: “Ho conosciuto Mario Cottignoli lo scorso anno facendo il suo stesso ruolo: io a Ravenna, lui a Nardò. Ci siamo sentiti spesso, così qualche tempo fa mi ha chiesto di seguirlo a Taranto. Mi ha descritto il progetto del CJ, l’ho trovato interessante, una grande opportunità per me, per avere il mio spazio e migliorare lavorando fianco a fianco con Mario”.

Sul CJ Taranto nato nelle ultime settimane, Roberto Villani ha le idee chiare: “E’ una squadra interessante. Inutile sottolineare che il tempo avuto dalla società per costruire il roster è stato poco per via del ripescaggio, ma i dirigenti hanno lavorato in maniera intelligente. Ora starà a noi e ai ragazzi tirare fuori il meglio”.

Sul prossimo campionato di Serie B Nazionale, che rappresenta una novità assoluta, questo è il Villani pensiero: “Scuramente il livello si è alzato, molti giocatori dalla Serie A2 sono scesi di categoria e non dimentichiamo che rispetto alla B degli scorsi anni sarà un torneo più lungo e stressante per gli spostamenti nord/sud. Per quanto ci riguarda, vogliamo dire la nostra e ne abbiamo le possibilità”.

PARTE LA STAGIONE – Finalmente il parquet, la sala pesi, le prime gocce di sudore, gli schemi, il fare gruppo, la fatica e gli allenamenti. Tutto questo sarà realtà a cominciare da lunedì 21 agosto. Un momento che si ripete ogni anno, ma che ha sempre il suo fascino ancor di più quando si tratta di una squadra nuova per nove decimi con in più rinnovato anche lo staff tecnico. Per questo motivo la società rossoblu ha deciso di aprire le porte del PalaMazzola a partire dalle 18.30.

