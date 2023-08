Basket B/M: CJ Taranto, ufficiale lo spagnolo Rafael Casanova

Il mercato del CJ Basket Taranto parla spagnolo! La società ha ufficializzato Rafael Casanova, esterno classe 1993 proveniente dalla Spagna e con formazione americana in NCAA.

Rafa si va ad aggiungere al sempre più completo roster che a breve sarà a disposizione di coach Mario Cottignoli e che vede al momento in organico: il pivot senegalese Elhadji Thioune, capitan Gianmarco Conte, il play Luca Valentini, la guardia Lucas Fresno, il play/guardia Giovanni Ragagnin, l’ala-centro Matteo Ambrosin, l’ala-pivot Marco Lusvarghi, la guardia-ala Francesco Reggiani. Il CJ Taranto ringrazia l’agente Pablo Filloy per la felice riuscita della trattativa.

Rafael Casanova è nato il 22 ottobre 1993 a Coria del Rio, un comune spagnolo di Siviglia in Andalusia. È un ala di 1.94 cm di altezza. La sua formazione cestistica, dopo gli inizi nelle giovanili locali, si è forgiata negli Stati Uniti.

Rafa si è laureato al Florida Institute of Technology nel 2017 e parallelamente ha giocato per Florida Tech nel campionato NCAA. Quindi il ritorno in Spagna dove ha cominciato la sua carriera da professionista giocando sempre ad alti livelli e con buone medie nella LEB (Liga Española de Baloncesto) Silver, la terza serie (equivalente alla nostra serie B Nazionale), a Ponferrada, Plasencia, Zornotza, Carbajosa.

Nel 2021/22 ha giocato ancora una volta con buoni numeri nella LEB Gold, la nostra A2, con Penas Huersca dove in 33 partite ha segnato 9.4 punti di media, 1.9 rimbalzi e 1.2 assist. La scorsa stagione successiva l’ha cominciata ancora in LEB Gold a Oviedo, per poi tornare in Silver con la canotta di Sant Antoni.

Rafa, sei un “nuovo” giocatore del CJ Taranto: come è andata questa trattativa, come e cosa ti ha convinto del CJ?

La prima cosa che vorrei dire è che sono molto grato di venire a giocare in questo club. Erano diversi anni che desideravo giocare in Italia e quando si è presentata questa opportunità non ho dovuto pensarci troppo. Ho sentito parlare bene del CJ e di Taranto e non vedo l’ora che inizi la stagione.

Che tipo di giocatore sei? Raccontaci un po’ di te, tecnicamente ma non solo.

Mi considero un giocatore versatile, mi piace essere in grado di fare tutto in campo e ho lavorato per molti anni per essere in grado di contribuire in diversi aspetti del gioco. Penso di essere un giocatore che può segnare in molti modi diversi e può anche creare gioco per i miei compagni.

Cosa pensi di poter portare nel CJ Taranto? Che serie B sarà?

Ho molta voglia di lavorare e di dimostrare a me stesso che posso affrontare questa nuova sfida. Sono molto competitivo e cerco di trasferirlo alla filosofia della squadra. Nel corso degli anni ho acquisito maturità in campo, come la gestione di certe emozioni e situazioni, che penso possa essere sempre utile per i giocatori più giovani

Un messaggio ai tifosi di Taranto?

Vengo a Taranto con molto entusiasmo, e penso che quando si fanno le cose con entusiasmo possono venirne fuori cose molto belle. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi e di vedere l’atmosfera che si respira durante le partite in casa. Sarà un’esperienza che mi arricchirà.

