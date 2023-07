Basket B/M: CJ Taranto, Songia confermato preparatore atletico

Il CJ Basket Taranto conferma Pierpaolo Songia nello staff tecnico di coach Mario Cottignoli con il ruolo di preparatore atletico, come nella scorsa stagione.

Pierpaolo Songia è nato a Taranto l’1 febbraio 1983 ed è laureato in scienze motorie. Ha la qualifica di trainer e personal trainer, preparatore fisico specializzato in allenamento funzionale. Dopo diverse stagioni a curare la preparazione del settore giovanile della Virtus Taranto, è entrato nello staff tecnico del CJ Taranto la scorsa stagione prendendo il posto dallo storico preparatore Giuseppe Diciolla.

“Anche quest’anno avrò il piacere di collaborare con il CJ Basket Taranto – esordisce soddisfatto Songia -. È la seconda stagione che mi vede protagonista nel ruolo di preparatore, ma effettivamente è l’ennesima che seguo anche da tifoso. Ringrazio la società, il presidente Sergio Cosenza e del vicepresidente Roberto Conversano che mi hanno dato l’opportunità di entrare in questa grande famiglia e che mi hanno voluto confermare. Mi sono trovato bene con Davide Olive, che ringrazio, e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con coach Cottignoli. Con cui peraltro ho già avuto di collaborare con la Virtus. Saremo impegnati in un campionato forse di un livello ancora più alto, ma sono sicuro che la società sta allestendo una grande squadra che farà innamorare i tifosi. Quindi, non mi resta che aspettare l’inizio della preparazione per conoscere tutti i giocatori, peraltro sto già lavorando un po’ con il capitano Conte, e poi invitare gli appassionati di basket e la città di Taranto a rispondere presente sugli spalti”.

