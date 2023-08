Basket B/M: CJ Taranto si ‘allarga’: Ylenia Gallo nello staff dirigenziale

Una famiglia sempre più grande per le nuove sfide del presente e del futuro a ridosso del cinquantenario societario. Il CJ Basket Taranto ha deciso di rendere più grande e larga il suo entourage societario e dirigenziale. Sono diverse le nuove figure entrate a far parte dello staff rossoblu, tra queste c’e Ylenia Gallo nel ruolo di responsabile di relazioni e progetti con scuole e rapporti con le istituzioni.

Ylenia Gallo ha una Laurea in giurisprudenza e un paio di master di I livello; ha ricoperto incarichi di rilievo, supporto tecnico alla PA nella fase di pianificazione strategica della programmazione dei servizi. (dal 2017 al 2022). Nello specifico il suo ruolo all’interno del CJ riguarderà i rapporti con le Istituzioni, scuole con supporto normativo/progettuale in fase di campionato (regolamenti e avvisi pubblici dipartimento sport e salute).

“Con entusiasmo e determinazione accolgo l’opportunità di entrare nello staff del CJ Basket Taranto ringraziando il presidente Cosenza e il vice presidente Conversano per la possibilità a la fiducia accordatami – ha dichiarato Ylenia Gallo -. Ho seguito la precedente stagione sportiva costantemente cercando di migliorare e incrementare quello che per me è importante, ovvero rafforzare il rapporto sportivo tra la città e le realtà societarie del territorio. E’ obbligatorio offrire una lettura diversa di crescita fisica e mentale soprattutto per i ragazzi rispetto a quello che viene proposto quotidianamente. Il dipartimento che seguirò con attenzione, oltre a far il tifo e puntare a vincere durante il campionato, sarà quello da poco denominato Sport e Salute che ci parla proprio di più praticanti, più sport di base, più benessere, più sport a scuola, più sport sociale, tutti assi che curerò, di concerto con lo staff, nel rapporto con le Istituzioni e le scuole del territorio. Obiettivo comune è crescere nello sport ma anche nella vita”.

