Basket B/M: CJ Taranto, Roberto Villani non è più il vice allenatore

Roberto Villani non è più il vice allenatore del CJ Taranto. Il tecnico bolognese, subito dopo il suo approdo in riva allo Jonio, ha comunicato di aver ricevuto un’altra offerta di lavoro da lui considerata “irrinunciabile”: farà pere dello staff tecnico di una importante squadra di A1 femminile che punta allo scudetto.

“La società rossoblu, da sempre attenta alla propria etica, pur rammaricata soprattutto per i tempi, ha deciso di lasciare libero coach Villani a cui augura le migliori soddisfazioni nella prossima destinazione. Il CJ Basket Taranto è già al lavoro per trovare un sostituto nel ruolo di assistant coach da inserire nello staff tecnico a supporto di coach Mario Cottignoli”, si legge in una nota.

