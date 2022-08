Pozzuoli, Ruvo e Sant’Antimo in avvio. Il tecnico: ‘Sarà importante partire bene’

La strada è tracciata, le tappe ci sono tutte, il percorso specie in avvio non sarà dei più facili. Ma alla fine come ricorda sempre coach Olive: “prima o poi bisogna incontrarle tutte”. Il CJ Basket Taranto ha conosciuto il calendario del prossimo campionato di serie B Old Wild West girone D dopo la pubblicazione da parte della Lega Nazionale Pallacanestro.

Si comincia il 2 ottobre, in casa, con Pozzuoli. Una settimana dopo il derby con Ruvo ancor più sentito quest’anno vista la presenza dell’ex capitano Manuel Diomede. Inizio di campionato all’insegna della Campania, visto che ci sarà una tripletta dalla terza giornata: Sant’Antimo, Caserta dell’ex Biagio Sergio e Salerno quindi trasferta in casa di un altro ex, Erkmaa con Sala Consilina prima della doppietta interna con Roseto e Avellino. Il girone di andata si chiude il 15 gennaio in casa contro Cassino, di contro la regular season si chiuderà a Cassino il 7 maggio?

A commentare il calendario le parole di Davide Olive, allenatore del CJ Basket Taranto: “Partire in casa è importante, anch’essa per valutare l’affetto dei nostri tifosi. Bisogna partire bene, provare a conquistare i due punti con Pozzuoli e poi preparare l’ostica trasferta contro Ruvo del nostro ex Manuel Diomede. Ritorneremo tra le mura amiche a sfidare un’altra big del campionato, la Pallacanestro S. Antimo prima di andare in Campania e giocare contro la Juve Caserta. Analizzando il calendario in base ai roster delle squadre direi che non sarà un inizio facile, nelle prime 8 giornate incroceremo ottime squadre, costruite per il salto di categoria. Saremo anche quest’anno un gruppo nuovo, e sarà fondamentale la preseason per capire le potenzialità del nostro roster. Il CJ sarà per il terzo anno ai nastri di partenza della serie B e questa non è una cosa scontata ma è frutto di lavoro e passione da parte della dirigenza rossoblu”.

CAMPIONATO DI SERIE B OLD WILD WEST 2022/23

CALENDARIO CJ BASKET TARANTO – GIRONE D

GIRONE DI ANDATA

1°g. 02/10/2022 18:00 C.J. Basket Taranto-Virtus Pozzuoli

2°g. 09/10/2022 18:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia-C.J. Basket Taranto

3°g. 16/10/2022 18:00 C.J. Basket Taranto-Pall. Partenope Sant’Antimo

4°g. 23/10/2022 18:00 Juvecaserta 2021-C.J. Basket Taranto

5°g. 30/10/2022 18:00 C.J. Basket Taranto-Virtus Arechi Salerno

6°g. 06/11/2022 18:00 Pall. Trinità Sala Consilina-C.J. Basket Taranto

7°g. 13/11/2022 18:00 C.J. Basket Taranto-Pallacanestro Roseto

8°g. 20/11/2022 18:00 C.J. Basket Taranto-Del.Fes Avellino

9°g. 27/11/2022 18:00 Nuova Cestistica Lions Bisceglie-C.J. Basket Taranto

10°g. 04/12/2022 18:00 Basket Corato-C.J. Basket Taranto

11°g. 08/12/2022 18:00 C.J. Basket Taranto-Teramo a Spicchi 2K20

12°g. 11/12/2022 18:00 Pescara Bk 2.0-C.J. Basket Taranto

13°g.,18/12/2022 18:00 C.J. Basket Taranto-Action Now 2019 Monopoli

14°g. 07/01/2023 18:00 Luiss Roma-C.J. Basket Taranto

15°g. 15/01/2023 18:00 C.J. Basket Taranto-Virtus TSB 2012 Cassino

GIRONE DI RITORNO

16°g. 22/01/2023 18:00 Virtus Pozzuoli-C.J. Basket Taranto

17°g. 29/01/2023 18:00 C.J. Basket Taranto-Pallacanestro Ruvo di Puglia

18°g. 05/02/2023 18:00 Pall. Partenope Sant’Antimo-C.J. Basket Taranto

19°g. 12/02/2023 18:00 C.J. Basket Taranto-Juvecaserta 2021

20°g. 19/02/2023 18:00 Virtus Arechi Salerno-C.J. Basket Taranto

21°g. 26/02/2023 18:00 C.J. Basket Taranto-Pall. Trinità Sala Consilina

22°g. 05/03/2023 18:00 Pallacanestro Roseto-C.J. Basket Taranto

23°g. 19/03/2023 18:00 Del.Fes Avellino-C.J. Basket Taranto

24°g. 26/03/2023 18:00 C.J. Basket Taranto-Nuova Cestistica Lions Bisceglie

25°g. 02/04/2023 18:00 C.J. Basket Taranto-Basket Corato

26°g. 05/04/2023 20:30 Teramo a Spicchi 2K20-C.J. Basket Taranto

27°g. 16/04/2023 18:00 C.J. Basket Taranto-Pescara Bk 2.0

28°g. 23/04/2023 18:00 Action Now 2019 Monopoli-C.J. Basket Taranto

29°g. 30/04/2023 18:00 C.J. Basket Taranto-Luiss Roma

30°g. 07/05/2023 18:00 Virtus TSB 2012 Cassino-C.J. Basket Taranto

FORMULA DEL CAMPIONATO

Quattro gironi da 16 squadre, turno di andata e ritorno. Al termine:

1) le prime 4 di ogni girone accedono a 4 tabelloni playoff da 4 squadre ciascuno, su due turni. Le vincenti passano ad un concentramento in campo neutro, con girone all’italiana: al termine delle 3 gare, le prime due classificate sono promosse in A2 2023/2024.

2) le squadre classificate dal 5° al 12° posto accedono ad un turno unico al meglio delle 5 gare (5-12, 6-11, 7-10, 8-9): le vincenti accedono alla Serie B, le altre si riposizionano in Interregionale.

3) Scendono direttamente in Interregionale le squadre che al termine della stagione regolare si classificano dal 13° al 16° posto.

DATE DELLA STAGIONE

1) prima fase strutturata su girone di andata e ritorno, con inizio domenica 2 ottobre 2022 e termine domenica 7 maggio 2023.

2) playoff con inizio domenica 14 maggio 2023. A seguire Final Four per le due promozioni in A2.