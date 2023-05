Paura e spavento per Roberto Conversano, vice presidente del CJ Taranto Basket. Come si legge in una social del club, nella serata di sabato 13 maggio il dirigente è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale sul Ponte Punta Penna con la sua auto. “Rassicuriamo tutte le persone che lo conoscono il nostro Robi, sta bene – si legge -. Nonostante il grosso spavento e la brutta botta, non ha niente di rotto, ha solo bisogno di recuperare le energie. Conoscendolo. possiamo dire che gli sta facendo più male aver perso Gara 1 playoff di Avellino, che la botta subita nell’incidente. Ora la squadra ha un motivo in più per ribaltare la serie con gli irpini!

Forza Robi, la tua famiglia CJ è con te”, chiude la nota.

