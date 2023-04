Basket B/M: CJ Taranto, Graziano ‘A Monopoli per vincere’

Non fermarti CJ Basket Taranto! Ultimo derby della stagione, quella regolare, per i rossoblu che fanno visita alla White Wise Monopoli nella 28sima e terzultima giornata di regular season della serie B Old Wild West girone D. Si gioca in serale, palla a due alle ore 20 e diretta su LnpPass con aggiornamenti in radiocronaca su Radio Cittadella.

La squadra di coach Olive è pronta per il rush finale di regular season. Tre partite nei prossimi 15 giorni che delineeranno la classifica finale e con essa la griglia della post season. Tre come le vittorie consecutive che Taranto porta con se a Monopoli a caccia del poker.

Il CJ al momento è 9° in graduatoria, a due punti da Avellino e 4 da Bisceglie, con 4 punti su Salerno. Tutto può ancora succedere quando alla fine della stagione regolare mancano 120 minuti.

A dare il polso della situazione in casa CJ ci pensa Mattia Graziano, l’under protagonista, tra gli altri, della vittoria netta contro Pescara: “Siamo in un buono stato di forma, siamo più uniti di prima, anche la vittoria con gli abruzzesi che poteva sembrare scontata ci ha dato una ulteriore spinta per questo finale di campionato. Sono tre gare importanti per noi per mantenere se non migliorare la posizione di classifica ma anche per arrivare carichi e nella migliore condizione ai playoff. Avellino? Non ci pensiamo per ora, sappiamo che all’80% saranno i nostri avversari ai playoff ma noi siamo concentrati su Monopoli e le ultime tre sfide”.

Tre vittorie nelle ultime 4 giornate è il ruolino di marcia invidiabile della White Wise Monopoli che ha riagganciato il treno che porterebbe agli spareggi playoff per la serie B interregionale. Al momento però la squadra di coach Salvemini è ancora 13°, sarebbe la prima delle 4 retrocesse direttamente in C.

Ma la vittoria di Sala Consilina ha dato nuova linfa a queste speranze: la corsa è sulla stessa Sala Consilina (che però ha lo scontro diretto favorevole ed un calendario migliore rispetto alle altre) e Teramo, contro cui, invece, Monopoli ha la classifica avulsa favorevole.

Dalle pagine ufficiali del club, Gioele Moretti, uno dei protagonisti della vittoria di Sala Consilina ha detto: “Siamo in un buon momento e lo dimostrano le tre vittorie nelle ultime quattro partite. Non possiamo pensare troppo all’avversario ma dobbiamo guardare solo a noi stessi. Il primo step, cioè quello di rientrare in gioco quando ormai tutto sembrava finito, è stato raggiunto. Ora, però, tocca il passo più importante, cioè l’aggancio alle squadre che ci sono sopra. Dobbiamo mettere sul parquet tutto quello che abbiamo”.

Arbitri dell’incontro: Fabrizio Suriano di Settimo Torinese (TO) e Filippo Giovannini di Torino. Si gioca al Tensostruttura di via Pesce a Monopoli con palla a due alle ore 20. Bieglietti per i tifosi ospiti disponibili al botteghino: 10 euro il tagliando intero, 5 euro ridotto per la fascia di età 6-17 anni, sotto i 6 anni i bambini entrano gratis.

MEDIA – Diretta tv e streaming su Lnp Pass solo per abbonati. Collegamenti in diretta radiofonica sui 96.5fm stereo e in streaming radio su Radio Cittadella anche quest’anno radio ufficiale rossoblu, al sito www.radiocittadella.it mentre la differita streaming in chiaro del match andrà in onda alle ore 14.30.

Condividi su...



Linkedin

email