Basket B/M: CJ Taranto, Giorgio Ardia responsabile SMM ed eventi

Un altro tassello, anche al di fuori del parquet. Parallelamente al mercato, il CJ Basket Taranto continua anche l’opera di rendere più grande e larga il suo entourage societario e dirigenziale. Dopo l’avvocato Ylenia Gallo, la società rossoblu ha annunciato Giorgio Ardia, il responsabile social media marketing ed organizzazione eventi.

Giorgio Ardia è nato a Taranto il 10/07/1993. Il suo percorso formativo si sviluppa a Roma prima all’Università degli studi La Sapienza dove ha conseguito una laurea triennale in economia, successivamente intraprende una specialistica in linea con il suo sogno di lavorare nel mondo dello sport, conseguendo la laurea in Management dello Sport all’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”.

Successivamente ha lavorato in una start up di livello nazionale nel mondo del fitness che si occupava di centri sportivi, poi manager per una azienda nel settore del retail. Nel maggio dello scorso anno la scelta di tornare a Taranto dove attualmente si occupa di formazione professionale e politiche attive sul territorio.

Il richiamo del basket, sport a vocazione familiare, è troppo forte e Giorgio riesce così a unire le sue due passioni, una sportiva e l’altra lavorativa mettendo le sue competenze al servizio di quella gran bella realtà sportiva e sociale cestistica del territorio rappresentata dall’ASD Montedoro Basket gestendo la comunicazione suoi social e i rapporti con soggetti esterni al fine di garantire ciò di cui la squadra e la società hanno bisogno.

Da qui il trampolino di lancio verso il CJ Basket Taranto che lo chiama per aumentare e migliorare la comunicazione suoi social e il proprio marketing in una stagione cruciale come il 2023/24 con uno sguardo al cinquantenario della franchigia.

Queste le parole sulla sua “investitura rossoblu”di Giorgio Ardia che sta lavorando già da tempo e che ha come prima grande sfida l’imminente campagna abbonamenti: “Voglio ringraziare il vicepresidente Roberto Conversano che mi ha voluto con se in questa avventura, e il presidente Sergio Cosenza per la possibilità che mi sta offrendo. Darò il massimo per questa società, come sono sicuro che la società darà tanto a me arricchendomi come persona e come professionista!”

