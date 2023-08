Basket B/M: CJ Taranto, Francesco Reggiani acquisto numero 8

Francesco Reggiani è ufficialmente il tassello numero 8 della nuova squadra che andrà ad affrontare il campionato di Serie B Nazionale 2023/24. Esterno classe 2002, nell’ultima stagione ha vestito la casacca della Mosconi Ancona, mentre nella precedente ha giocato in A2 a Capo d’Orlando.

Francesco Reggiano si va ad aggiungere al sempre più ricco e interessante roster a disposizione di coach Mario Cottignoli, che vede al momento: il pivot senegalese Elhadji Thioune,capitan Gianmarco Conte, il play Luca Valentini, la guardia Lucas Fresno, il play/guardia Giovanni Ragagnin, l’ala-centro Matteo Ambrosin, l’ala-pivot Marco Lusvarghi. Il CJ Taranto ringrazia l’agente Simone Di Trani per la felice riuscita della trattativa.

Nato ad Ancona il 6 gennaio 2002, Reggiani è una guardia/ala di 195 cm. Proprio nel capoluogo marchigiano ha mosso i primi passi sul parquet nel CAB Stamura Ancona, passando poi al settore giovanile PMS di Moncalieri e Campus Piemonte dove disputa i campionati giovanili e fa parte anche del roster di A2 di Torino nel 2019 aggregato alla formazione di Serie A2 di Torino, dove esordisce in Supercoppa e colleziona convocazioni nelle varie Nazionali under. Quindi il passaggio nel 2020 all’Olimpo Basket Alba in Serie B, in cui disputa una stagione superlativa: 23,5 punti a partita nelle 4 gare di Supercoppa e 11 punti e 5 rimbalzi di media nelle 22 gare di campionato. Il tutto a soli 19 anni. Nell’estate 2021 arriva la chiamata dalla Serie A2 con Capo d’Orlando. In Sicilia gioca 26 partite di regular season con 10.5′ e 3.9 punti ad allacciata di scarpe. Nella scorsa stagione il passaggio alla Luciana Mosconi Ancona.

Francesco, sei un “nuovo” giocatore del CJ Taranto: come è andata questa trattativa, come e cosa ti ha convinto del CJ?

La trattativa è andata molto bene, mi ha convinto il progetto.

Che tipo di giocatore sei? Raccontaci un po’ di te tecnicamente, ma non solo…

Mi reputo un giocatore atletico che ama giocare in velocità, tirare da tre punti e tenace in difesa.

Cosa pensi di poter portare nel CJ Taranto? Che serie B sarà?

Cercherò di portare energia e intensità per dare un contributo ai compagni di squadra. Secondo me, sarà un Serie B molto più equilibrata e competitiva rispetto agli anni precedenti.

Hai già parlato con coach Cottignoli?

“Si, mi ha spiegato il progetto e gli obbiettivi del club convincendomi a far parte di questa grande famiglia.

Un messaggio ai tifosi di Taranto?

Spero di vedervi numerosi al palazzetto per festeggiare e divertirci insieme.

