Basket B/M: CJ Taranto, Cottignoli ‘Ko di Cassino serva da lezione’

“A Cassino non ha funzionato praticamente niente, dobbiamo rimboccarci le maniche, tornare in palestra e lavorare duramente”. Coach Mario Cottignoli non usa mezze misure per commentare la sconfitta del CJ Basket Taranto al 2° turno di Supercoppa di Serie B per mano della BPC Virtus Cassino che si è imposta in casa per 90-68 alla fine di una gara che ha visto per due quarti la “replica” del match giocato e vinto dal CJ a San Severo: falsa partenza nel primo e poi rimonta nel secondo, salvo crollare al terzo quarto a cui non c’è stato rimedio anche per la perdita in itinere di Lusvarghi (il giocatore al rientro a Taranto ha effettuato tutti i controlli del caso e sta superando la botta presa).

L’analisi di Cottignoli è schietta: “Ci eravamo detti prima di iniziare la gara che ogni partita di preseason doveva essere l’occasione per noi per fare un passo in avanti come squadra oggi non è stato così. Dobbiamo prendere la partita di Cassino come una lezione per imparare cosa non fare quando andiamo a giocare in trasferta. I ragazzi devono capire che è questo quello che ci aspetta in campionato dal 1° ottobre. Dobbiamo essere forti, resistere e pensare unicamente mettere energie, a rendere al meglio in campo, negli allenamenti e in partita”.

La squadra riprende così la preparazione in vista dell’inizio del campionato, la prima serie B Nazionale, fissato per l’1 di ottobre quando al PalaMazzola sarà di scena la squadra di Ozzano.

Intanto continua la campagna abbonamenti Per potersi abbonare bisognerà cliccare QUI

dove bisognerà compilare tutti i campi richiesti con i propri dati, la tipologia di abbonamento che si vuole fare e se richiedere anche l’abbonamento streaming in aggiunta. Una volta compilato il form al link si riceveranno le informazioni necessarie per il pagamento e il ritiro.

• BLU Abbonamento regular season € 95,00

• RED Abbonamento regular season donne ed under 22 € 55,00

• WHITE Abbonamento regular season Family blu+red € 130,00

