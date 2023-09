Basket B/M: CJ Taranto, coach Cottignoli dopo i primi test

Il CJ Basket Taranto corre spedito nella sua fare di preparazione alla nuova stagione. L’obiettivo è essere in buona condizione ai nastri di partenza del campionato di serie B Nazionale, l’1 ottobre in casa contro Ozzano. Prima però ci sarà il prologo della Supercoppa che i rossoblu giocheranno a San Severo, primo turno a gara secca, sabato 9 settembre e per cui Conte e compagni vorranno farsi trovare pronti.

Per questo motivo la prima amichevole con Monopoli mercoledì scorso ha dato segnali confortanti (76-69 il risultato finale) ancor di più al netto dell’assenza di Luca Valentini a riposo precauzionale.

Coach Mario Cottignoli fa un primo bilancio dopo due settimane di lavoro alle spalle: “La prima parte di allenamento e preparazione sta andando bene, i giocatori rispondono in maniera positiva, sono disponibili, stanno lavorando duro e seriamente, devo dire di essere soddisfatto”.

Su quello che si è visto in campo nella prima uscita di preseason, il tecnico scuola Virtus ha già le idee chiare: “Monopoli è una squadra di B Interregionale, ma che farà un campionato di vertice quindi è stato un test molto impegnativo per noi ed era quello che volevamo per calarci subito nell’ottica agonistica della lotta, del clima partita. Ho visto molte cose buone già, ci cerchiamo e passiamo la palla in attacco, bisogna lavorare su alcuni meccanismi difensivi, ma è giusto che sia così visto che è un gruppo completamente nuovo. Già nel secondo test contro Mola dobbiamo aggiustare questi aspetti e lavorare meglio sulla gestione della palla dal palleggio”.

