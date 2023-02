Basket B/M: CJ Taranto cerca conferme a Sant’Antimo

Dare un segnale di continuità e non disperdere tutta l’energia positiva, la carica e la consapevolezza maturate dopo la vittoria con la capolista Ruvo. Questo l’obiettivo del CJ Basket Taranto che torna in campo ed in trasferta nella diciottesima giornata del campionato di serie B Old Wild West girone D, terza del girone di ritorno, sull’ostico parquet della PSA Geko Sant’Antimo in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto di alta classifica.

Taranto è reduce da due vittorie consecutive che hanno cancellato la falsa partenza del 2023. E se il successo a Pozzuolo poteva sembrare scontato sul fanalino di coda del girone, ben di altra levatura e coefficiente di difficoltà è stata l’impresa messa a segno da Conte e compagni domenica scorsa al Tursport dove è caduta la capolista Ruvo al termine di una partita praticamente perfetta degli uomini di coach Olive. Che però già martedì, alla ripresa degli allenamenti, hanno archiviato il colpaccio perché Sant’Antimo è avversario di uguale spessore e in questa fase di regular season non sono ammesse distrazioni specie contro squadre così forti e attrezzate.

Lo sa bene il presidente del CJ Basket Taranto, Sergio Cosenza che intervenuto in settimana a Terzo Tempo su Cosmopolismedia ha elogiato i suoi ma anche richiamato alla concentrazione per la partita di domenica: “La vittoria contro Ruvo ha dimostrato la bontà delle scelte fatte dallo staff tecnico e dai nostri dirigenti nel costruire la squadra ed è stato ancora più bello giocare così bene e vincere davanti al nostro numeroso pubblico. La classifica è sicuramente interessante e corta nelle prime posizioni, in 4 punti ci sono 6 squadre. Se proprio devo dire qualche recriminazione non aver capitalizzato al meglio le partite in casa ma visto l’equilibrio di questo girone ci sta. Contro Sant’Antimo sarà uno scontro diretto e dobbiamo riproporre la stessa intensità e gioco di squadra ma con la convinzione di poter vincere”.

Quarto posto, -4 dalla vetta e +4 sul CJ per la PSA Partenope Geko Sant’Antimo che in campionato è reduce dalla vittoria nel derby di Sala Consilina. Taranto e Sant’Antimo si incontrano per la terza volta in questa stagione, finora bilancio pari, vittoria per i campani al Tursport in Supercoppa, successo pochi giorni dopo in campionato per i rossoblu. Tanto talento nel roster della Gekoguidato da una coppia di registi di livello come appunto l’ex Maggio e Cantone, e tanta fisicità sugli esterni con Mennella e Scali, e sotto canestro la sostanza di Sgobba e Quarisa a cui sono stati aggiunti cm con l’innesto a stagione in corso dell’ex rosetano Mirko Gloria. Messi bene anche in panchina con tanti under scuola Napoli, da Fabio Montanari a Flavio Cannavina passando perAndrea Sabatino a completare le rotazioni.

“Non ci nascondiamo, siamo tutti consapevoli di entrare in un mese che sarà determinante per la nostra stagione – dice coach Marco Gandini dalle pagine del sito ufficiale -. Questo ovviamente deve motivarci a dare ancora di più. Iniziamo da Taranto, una squadra che predilige i ritmi bassi e che ti sfida costantemente al tiro: all’andata ci facemmo prendere dalla foga e fummo schiavi delle nostre cattive percentuali, questa volta dovremo avere pazienza e provare ad imporre il nostro ritmo in attacco e la nostra fisicità in difesa. E’ una gara importante, ma ne siamo consci”.

Arbitri dell’incontro: Mattia Foschini di Russi (RA) e Andrea Parisi di Catania. Si gioca al PalaPuca domenica con palla a due alle 18. Biglietto unico 5€. MEDIA – Diretta tv e streaming su Lnp Pass solo per abbonati. Diretta radiofonica sui 96.5fm stereo e in streaming radio su Radio Cittadella anche quest’anno radio ufficiale rossoblu, al sitowww.radiocittadella.it mentre la differita tv in chiaro del match andrà in onda il lunedì alle ore

