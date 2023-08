Basket B/M: CJ Taranto, Andrea Cesareo confermato fisioterapista

Il CJ Basket Taranto conferma il dottor Andrea Cesareo nello staff tecnico di coach Mario Cottignoli nel ruolo di fisioterapista, già svolto la scorsa stagione.

Andrea Cesareo è nato a Taranto il 21/11/1991, ha sempre vissuto e lavorato nel mondo sportivo, soprattutto nel calcio, ed in prima linea. Infatti, è stato un calciatore: partendo dal settore giovanile del Bari fino ad arrivare a giocare in Serie C1 con il Taranto, in C2 con il Brindisi, in D con il Francavilla in Sinni e in Eccellenza con Rende e Pisoniano.

Nel 2014, dopo la laurea in Scienze motorie e sportive, è passato a svolgere l’attività di preparatore atletico. Negli anni successivi ha conseguito la laurea in fisioterapia all’Università Aldo Moro di Bari, con sede a Brindisi, con il punteggio 110 e lode.

Tra i vari ruoli coperti in questi anni quello di fisioterapista all’interno del settore giovanile del Taranto Calcio, prima di essere accolto nella famiglia del CJ Basket Taranto. Lo scorso 13 giugno è convolato a nozze.

Un innesto di alto livello per tenere sotto controllo l’integrità fisica del roster. Andrea Cesareo si coordinerà direttamente con coach Mario Cottignoli, Pierpaolo Songia, preparatore fisico, e lo staff medico rossoblu.

“Sono davvero contento di far parte anche quest’anno del progetto CJ Basket Taranto, un mondo e una famiglia che ho imparato a conoscere lo scorso anno e che mi ha accolto davvero alla grande e di cui sono onorato di far parte! Non vedo l’ora di conoscere i nuovi atleti, di lavorare con loro, spero il meno possibile (sorride, ndr) almeno a livello di infortuni e non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione!”, ha commentato soddisfatto Andrea Cesareo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp