Basket B/Int: Virtus Molfetta ufficializza l’acquisto di Elias Donati

A rinforzare il roster della Virtus Basket Molfetta arriva un’altra pedina importante. Si tratta di Elias Donati, classe 1999, alto 200 cm e originario di Arezzo. Questo innesto contribuirà a rafforzare il team a disposizione di coach Carolillo contribuendo a fornire ulteriori soluzioni tecnico tattiche.

Donati ricoprirà il ruolo di Ala/Centro e vestirà la maglia numero 18. Si tratta di un giocatore ricco di esperienza per aver dapprima vestito la maglia del Perugia Basket nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017 disputando l’Under 18 di Eccellenza e successivamente quella del Cecina in serie B nella stagione 2017/2018. Elias Donati rimane in serie B anche nel 2018/2019 vestendo i colori della Janus Fabriano per poi passare all’UBS Foligno dalla stagione 2019/2020. E’ stata di 10.5 punti a partita la media della scorsa stagione: un dato importante che contribuisce ad inquadrare un giocatore dotato di energia e agonismo, bravo a realizzare vicino a canestro in situazioni di pick and roll e post up.

Il nuovo acquisto biancoazzurro è considerato un ottimo rimbalzista e un gran difensore di squadra. Le caratteristiche espresse dal giocatore aretino erano tra quelle ricercate dalla Virtus Basket Molfetta come sottolineato dal DS Mauro Lot. «Cercavamo un profilo come quello di Elias per il nostro pacchetto lunghi – ha precisato quest’ultimo – e siamo contenti perché si incastra perfettamente con lo stile di gioco versatile e dinamico che vogliamo mettere in atto quest’anno. Siamo sicuri che Elias farà benissimo con la maglia della Virtus».

