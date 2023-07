Basket B/Int: Virtus Molfetta punta sul giovane molfettese Sasso

La Virtus Basket Molfetta punta su giovani atleti emergenti del territorio. Ed è proprio in questa direzione che si inserisce il nuovo rinforzo biancoazzurro: Giuseppe Sasso, molfettese doc classe 2004, playmakerl Giovane emergente, ha già dimostrato di poter giocare a livello senior nel massimo campionato regionale pugliese. Con la Virtus Basket Molfetta indosserà la maglia numero 7.

Durante la passata stagione ha militato nella Juve Trani totalizzando una media di 6 punti a partita. Il suo modo di giocare e interpretare le partite non è sfuggito alla società guidata dal presidente Andrea Bellifemine. Nei minuti importanti in cui ha giocato ha dimostrato il suo estro, nonché velocità e atletismo, peculiarità ricercate per il rosterdella prossima stagione della Virtus.

Tra le esperienze del giovane Giuseppe Sasso c’è quella a Scafati in Serie A e come under 19 nella Divisione Nazionale Giovanile. Per lui il DS Mauro Lotha ha speso parole importanti che ben inquadrano il nuovo innesto in casa Virtus. «Sasso è un ragazzo che ha già ben figurato le scorse stagioni – ha sottolineato – sia a livello giovanile che senior. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di puntare anche su di lui perché siamo sicuri che potràdarci una grande mano nel reparto esterni! Siamo contenti di averlo con noi!».

