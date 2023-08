Basket B/Int: Virtus Molfetta, ecco Jon Ander Aramburu Lamy

Importante colpo di mercato messo a segno dalla Virtus Basket Molfetta. La società del presidente Andrea Bellifemine ha perfezionato l’acquisto di Jon Ander Aramburu Lamy, classe 1992, alto 207 centimetri, di nazionalità spagnola.

Si tratta di un giocatore di grande spessore oltre che di esperienza. Può ricoprire tanto il ruolo di ala forte che di centro tattico. Come si accennava, Aramburu Lamy vanta una grande esperienza in Spagna. La sua carriera lo ha visto vestire, nella categoria Leb Silver (Serie B), le maglie di Cafes Aitona nella stagione 2012-2013 , Fundacion Fuenlabrada nelle stagioni 2013-2014 e 2014-2015, Alicante 2015-2016 e 2016-2017, per poi passare all’Avila 2017-2018, al C.B. Moron 2018-2019, Real Murcia 2019-2020, Hozono Global Jairis 2020-2021, Benicarlo 2021-2022 e, infine, Algeciras 2022-2023.

Dal punto di vista delle statistiche, Aramburu Lamy, proprio nell’ultima stagione ha totalizzato una media punti di 10.9, 5.9 rimbalzi a partita e 1.5 assist a partita. Parliamo di un giocatore molto versatile, capace di coprire egregiamente entrambi gli spot da lungo, grazie alla sua abilità nel mettere palla a terra e saper sia giocare pop che roll in situazioni di Pick. Vestirà la maglia numero 23.

La Virtus si dota, in questo modo, di un atleta di altissima caratura al servizio dello staff tecnico. «Abbiamo fortemente voluto Jon nel nostro roster per le sue caratteristiche tecniche – ha commentato il DS Mauro Lot -. Rispecchia perfettamente quello che cerchiamo nel ruolo dei lunghi: dinamismo, versatilità e atletismo. Siamo contenti di averlo con noi e siamo sicuri che farà una grandissima stagione».

