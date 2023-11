Basket B/Int: la Virtus Molfetta non sbaglia un colpo

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta non sbaglia un colpo. Nemmeno in quel di Marigliano dove batte la Promobasket 69-85 e ottiene la sua settima vittoria consecutiva rivelandosi sempre più una potenza di questo torneo.

Sino a qualche giorno fa si parlava di cali di concentrazione nella parte finale del match o di approcci alla gara non perfetti. Ebbene, contro la Promobasket Marigliano non si è visto nulla di tutto ciò per un dominio costante in tutti e quattro i quarti. Molto alta la percentuale di realizzazione soprattutto per quello che riguarda i tiri da tre grazie a un Sirakov e Stefanini davvero molto ispirati. Ed è proprio la tripla di quest’ultimo ad aprire le marcature del primo quarto per la Virtus e cui fa seguito immediatamente quella di Calisi. E’ un quarto molto equilibrato dove la distanza nel punteggio tra le due squadre si attesta sul +1/-1.

A metà della prima frazione di gioco i biancoazzurri provano a prendere il largo prima con Aramburu e poi con la tripla di capitan Formica che vale l’11-17. Il canovaccio del match non cambia: c’è sempre Sirakov in tutte le ripartenze della Virtus ed è lui a firmare il + 8 sul Marigliano alla fine del primo quarto chiusosi sul 18-26. Nel secondo quarto è sempre la DAI Optical a condurre le operazioni dimostrando solidità in difesa e un attacco preciso e vincente. E’ ancora Sirakov a rispondere con l’ennesima tripla alla timida risposta del Marigliano.

E’ una Virtus rapida quanto dinamica, brava a cambiare versante velocemente, dando, così, pochi punti di riferimento agli avversari a cui si aggiungono possessi di palla ragionati. Ed è così che la Virtus si porta a metà del secondo quarto sul 23-34: parziale che si fa ancora più largo con le realizzazioni di Formica, Stefanini e Sirakov con un + 14 significativo sul Marigliano. 31-45 è il finale del secondo quarto.

Non cala la forza e la concentrazione del Molfetta nel terzo quarto aperto da una tripla di Stefanini che contribuisce a rendere il passivo campano ancora più pesante. Un -20 senza appelli a cui prova ancora a rispondere il Marigliano con Spera che accorcia solo di poco le distanze prima che Sirakove Stefanini non fissano il nuovo vantaggio di +20 nel finale del terzo quarto che porta il risultato sul49-69.

Volenterosa e piena di iniziative si mostra il Marigliano ad inizio ultimo quarto. Qualità che, tuttavia, si scontrano con una Virtus che rimane solida e prosegue la sua marcia verso la vittoria finale. In pochi minuti Stefanini realizza due canestri che valgono ulteriori 4 punti a cui fanno seguito ulteriori punti firmati Aramburu. L’ultima reazione del Marigliano perviene nei minuti finali, ma la Virtus chiude i contri definitivamente sul 69-85 portando a casa la settima vittoria di fila che continua a valere la testa solitaria della classifica del campionato di Serie B Interregionale.

Promobasket Marigliano DAI Optical Virtus Basket Molfetta

1° quarto 18 26

2° quarto 31 45

3° quarto 49 69

4° quarto 69 85

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Calisi 8, Aramburu 10, Sirakov 26, Stefanini 29, Formica 5, Donati 5, Bliujus ne 2, Mezzina 0, Sadreika 2, Sasso 0 Annese ne, Minervini ne. All. Carolillo.

Promobasket Marigliano: Cimminella 0, Ingrosso 10, Spera 11, Ogiemwonyi 3, John 0, Mbaye, Baldino ne, Matrisciano ne, Raupys 23, Innocente ne, De Riggi 5, Longobardi 10. All. Petillo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp