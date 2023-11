Basket B/Int: La Brain Dinamo Brindisi si ferma sul più bello

Nell’ottavo turno del campionato interregionale di Serie B, la Brain Dinamo Brindisi esce sconfitta dal campo del Basket Corato per 74-70 al termine di una gara combattuta per tutti i 40 minuti. Una partita emozionante con i ragazzi di coach Cristofaro che hanno lottato ad armi pari contro un avversario ostico che occupa con merito la terza piazza in classifica.

Primo periodo in equilibrio per i minuti iniziali, poi i padroni di casa alzano le percentuali del tiro da tre punti con 6 triple che esaltano il pubblico di casa. La Dinamo si affida a Drammeh ma sul finir di sirena l’ennesima tripla di Del Tedesco fissa il punteggio sul 26-17.

Nel secondo parziale la Dinamo alza il livello della difesa ed in attacco trova un Musa ispirato (per lui doppia-doppia da 17 punti e 19 rimbalzi). Tomcic e Vaulet spingono l’attacco dei coratini e la partita rimane in equilibrio. Le percentuali al tiro si abbassano e all’intervallo lungo il tabellone segna il punteggio di 40-36, con la Brain che fallisce la tripla del -1.

Nel secondo tempo coach Cristofaro ordina una box and one su Vaulet marcato prima da Greco e successivamente da Epifani. La mossa funziona limitando l’attacco dei padroni di casa. Per gli ospiti è ancora Sheriff Drammeh che si carica la squadra sulle spalle trovando la tripla del 52 pari al 27° minuto e con un gioco da tre punti porta i suoi avanti sul 52-55. Musa Janha sul finire di periodo porta il vantaggio sul + 5 (55-60) con il parziale che si chiude 57-60 dopo i tiri liberi realizzati da Corato.

L’ultimo periodo non è adatto ai deboli di cuore: le squadre continuano a lottare su ogni pallone con il pubblico di casa che fa sentire il proprio calore. Procopio e un tap–in di capitan Pulli fissano il punteggio sul 57-64 ma proprio sul più bello la Dinamo finisce la benzina. Corato sfrutta al meglio le maggiori rotazioni per ritornare sotto nel punteggio e ritrova la parità a quota 70 a due minuti dalla fine con Vaulet. La Brain fallisce due conclusioni in attacco ed è lo stesso Vaulet che dalla linea della carità mette a referto 4 punti che segnano la vittoria di Corato per 74-70.

Bravi i ragazzi di coach Gattone a crederci sino alla fine ma la Brain Dinamo Brindisi esce a testa alta dopo una gara davvero combattuta punto su punto e che non avrebbe demeritato di vincere.mPer Corato Vaulet chiude con 21 punti, Tomcic con 16 e Allier con 11. Per Brindisi non sono bastati i 27 di Sheriff ed i 17 di Musa.

Per la Brain Dinamo Brindisi prossimo turno ancora in trasferta domenica 19 novembre sul campo dell’Adria Bari alle ore 18:00: una sfida delicata in chiave salvezza contro una squadra che ha vinto nell’ultimo turno sull’ostico campo di Mola.

Fas Basket Corato-Brain Dinamo Brindisi 74-70 (26-17, 14-19, 17-24, 17-10)

Corato: Montiks 5, Perez 3, Lomello,Tomcic 16, Vaulet 21, Sgarlato 3, Allier 11, Del Tedesco 5, Bruni, Petrovic, Bellato 10, Janjusevic. All. Gattone.

Dinamo Brindisi: Greco 5, Epifani 9, Sheriff 27, Musa 17, Aloisio ne, Procopio 8, Pulli 2, Paciullo ne, Mongelli ne, Brunetti 2, Calcagni ne, Mazzeo ne. All. Cristofaro.

Arbitri: Del Gaudio Marcello di Massa di Somma (NA), Laterza Ambrogio di Mola di Bari (BA).

