Basket B/Int: il lituano Gustautas Blijus alla Virtus Molfetta

Non si ferma la campagna di rafforzamento della Virtus Basket Molfetta in vista del prossimo campionato in Serie B Interregionale, il cui avvio è fissato per il 1° ottobre prossimo.

A partire dall’inizio della preparazione, coach Carolillo potrà contare su Gustautas Blijus Ala Pivot di nazionalità lituana. Classe 2004, 197 centimetri di altezza, Blijus va a rafforzare lo scacchiere a disposizione della società biancoazzurra.

Nonostante la giovanissima età, diverse sono state le sue esperienze a partire dai campionati giovanili. Nella stagione 2021/2022 ha militato nel SKM-LIONS nella Primavera C lituana, mentre la stagione seguente ha vestito la maglia del Lionex nella Lega C della Lituania per poi indossare i colori SKM-GORILLA in Lega B.

Nella stagione 2022/2023, maggiormente impiegato rispetto all’ultima, ha viaggiato ad una media di realizzazione di 10.5 punti a partita. Quella con la Virtus Basket Molfetta sarà la sua prima esperienza al di fuori del suo paese di origine. Vestirà la maglia numero 33.

«Siamo contenti di poter contare sulle prestazioni di Gustautas Blijus in vista del prossimo campionato – ha commentato il Presidente Andrea Bellifemine – per un roster che va completandosi giorno dopo giorno. L’obiettivo rimane quello di allestire una squadra in grado di far bene in serie B Interregionale e capace di far divertire il pubblico. Ed in questo senso – ha concluso il numero uno della Virtus – sono convinto che Gustautas non deluderà».

