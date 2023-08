Basket B/Int: Davide Paglia nuovo giocatore della Virtus Molfetta

Prosegue la campagna di rafforzamento della Virtus Basket Molfetta in vista dell’inizio del Campionato di Serie B Interregionale. La società biancoazzurra si è assicurata Davide Paglia, classe 2001, alto 192 centimetri che rivestirà il ruolo di Guardia.

Si tratta di un giocatore esperto come è possibile dedurre dalla militanza in diverse categorie. La carriera di Paglia parte all’età di 15 anni in Serie D con il Basket Frosinone nella stagione 2016/2017 e prosegue in C Silver nel 2017/2018. Il suo percorso continua con la Virtus Valmontone in qualità di aggregato al roster di B e si mette in mostra nel campionato di U18 di Eccellenza con la stessa maglia per due stagioni consecutive.

Nella stagione 2020/2021 ha vestito la maglia della Scuola Basket Roma in C Silver dove ha registrato ben 28.8 punti a partita. La stagione successiva ha invece chiuso a 16.5 punti a partita in C Gold con la maglia di ATG1932 Lazio, mentre nella stagione 2022/2023 ha esordito da protagonista in Serie B con la maglia della Vigor Matelica viaggiando ad una media di 6.1 punti a partita.

Davide Paglia è un elemento su cui la Virtus Basket Molfetta ha deciso di scommettere. E’ un giocatore molto versatile nello spot di guardia, capace di giocare in più ruoli con ottime doti realizzative e visione di gioco. Con la Virtus indosserà la maglia numero 25.

«Poter contare su un atleta del calibro di Davide Paglia – ha commentato il DS Mauro Lot – è per noi molto importante. Siamo davvero molto contenti di averlo con noi. Davide è un giocatore di rottura, capace di creare e di realizzare. Il suo è un profilo che stavamo cercando fortemente – ha aggiunto – e siamo molto soddisfatti perché ha sposato con tantissimo entusiasmo il nostro progetto. La sua voglia e la sua grinta ci daranno una marcia in più».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp