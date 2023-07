Basket B/Int: Colpo Virtus Molfetta, arriva Fabio Stefanini

Arriva un altro rinforzo di casa Virtus. Classe 1993, alto 198 cm e tanta esperienza in campionati di varie categorie. Vestirà la maglia numero 21 della Virtus Basket Molfetta il neo acquisto Fabio Stefanini, ala versatile, in grado di ricoprire benissimo due ruoli quello di ala forte e quello di ala piccola.

E’ dotato di grande forza fisica ed è in grado di esprimere un gioco offensivo in area frontale, ma anche spalle a canestro, molto bravo a creare vantaggi da situazioni di pick and pop mettendo palla a terra, difensivamente può tenere facilmente i pari ruolo ma anche esterni, ed è inoltre un gran rimbalzista.

Come si accennava, si tratta di un giocatore di grande esperienza. Per tanti anni ha militato in Serie B, ma anche in A2 e, dopo due anni da giovanissimo alla Reyer Venezia nelle stagioni 2009/2010 e 2010/2011, ha vestito la maglia della Pallacanestro Senigallia in Div. Naz. B nel 2011/2012, Recanati in Div. Naz. A nel 2012/2013 , Golfo Piombino in B nel 2013/2014, Piacenza in A2 nel 2014/2015, Vicenza in B nel 2015/2016, due stagioni a Barcellona Pozzo di Gotto in B dal 2016 al 2018, Empoli in B nella stagione 2018/2019, Lecco in B nella stagione 2019/2020, due anni con Ragusa in B dal 2020 al 2022 fino alla scorsa stagione con la maglia della Nuova Pallacanestro Monteroni ( con media punti a partita di 13.4), dove ha dimostrato di essere una delle ali più forti della nostra C Gold, anche a discapito della stessa Virtus nella serie playoff per l’accesso alla B Interregionale.

«Abbiamo cercato Stefanini fin dall’inizio del nostro mercato – è stato il commento del DS Mauro Lot – ed è un giocatore che conosco e seguivo da tempo. Di lui ho sempre apprezzato le sue caratteristiche tecniche e agonistiche. Come società siamo contenti che abbia sposato il nostro progetto. E’ inutilenascondere che puntiamo molto su di lui».

