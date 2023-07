Basket B/Int: Andrea Calisi torna alla Virtus Molfetta

Il roster della Virtus Basket Molfetta stagione 2023/2024 inizia a prendere forma. Dopo le preziose riconferme di capitan Marco Formica e di Georgi Sirakov, un’altra pedina si aggiunge allo scacchiere a disposizione dei coach Sergio Carolillo e Guido Vittorio. Andrea Calisi tornerà a vestire la maglia biancoazzurra per la nuova stagione sportiva che, come più volte sottolineato, la Virtus disputerà in Serie B Interregionale.

Classe 1998, 190 cm di altezza, originario di Monopoli, ruolo Guardia/Playmaker: queste le caratteristiche con cui Andrea Calisi si presenta al pubblico. Vestirà la maglia numero 20: un ritorno in casa Virtus dopo la stagione 2021/2022. L’intera dirigenza biancoazzurra ha fortemente cercato l’atleta anche per via della sua esperienza nel basket pugliese.

Nonostante la sua giovane età, può dirsi un veterano per il basket di “casa nostra”. Calisi è un combo guard molto versatile ed è dotato di un ottimo tiro da 3, sia da scarico che dal palleggio; è bravissimo a leggere situazioni offensive sul pick and roll ed in più è un ottimo difensore. E un giocatore in grado di accendersi in qualsiasi momento del match. Con la maglia della Virtus Basket Molfetta ha viaggiato costantemente con una media di 11.9 punti a partita.

«Riavere Andrea Calisi nel roster è per noi molto importante – ha sottolineato il DS Mauro Lot – e tutto lo staff tecnico e dirigenziale è molto contento del suo ritorno. E’ un atleta di grande spessore che si è fatto molto apprezzare durante la sua avventura molfettese».

