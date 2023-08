Basket B/F: Yaroslava Ivaniuk nuovo play della NO Taranto

La Nuovi Orizzonti Taranto ha ufficializzato l’ingaggio di Yaroslava Ivaniuk, play classe 2002, di nazionalità ucraina. Si tratta di uno dei prospetti più interessanti nel panorama giovanile internazionale per la presenza costante nell’orbita della nazionale under 20 del proprio Paese.

Rapida, aggressiva, molto grintosa e di spiccata personalità nonostante la giovane età, si pone come una vera leader, capace di costruire per la squadra, ma anche per se stessa.

Lo scorso anno, il primo in Italia con la maglia della Rainbox Viagrande diCatania in Serie B, ha registrato una media di 13 punti, 3.5 rimbalzi, 3 assist, con il 46% da 2, il 36% da 3, ed il 74% ai liberi. Il suo procuratore, l’amico Marco Florio, garantisce per lei.

