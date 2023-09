Basket B/F: NO Taranto, ufficiale l’ingaggio di Marzia Varvaglione

La Nuovi Orizzonti Taranto ha ufficializzato l’ingaggio di Marzia Varvaglione, nata a Taranto il 24 marzo del 1989, ruolo Ala. Cresciuta nel settore giovanile della De Florio, dove ha disputato diverse finali nazionali, nel 2005/06 ha esordito in Serie A con il Cras Taranto, mentre nella stagione successiva la sua prima volta in Eurolega.

Nel 2007 si è trasferita a Milano per motivi professionali, indossando la maglia del San Gabriele, spaziando tra B2, B1 e A2. Ha vinto il campionato di B2 nel 2013/14 con la De Florio e ha indossato la maglia della Pink Bari nel 2015/16.

Dopo alcuni anni di pausa, torna alla carriera agonistica con la maglia della Nuovi Orizzonti Taranto. Queste le sue prime dichiarazioni: “In tutti questi anni ho sempre giocato un sia Ala che lunga, la difesa è per me quello che differenzia una squadra normale da una squadra eccellente. Sono entusiasta del mio ritorno, e con mia figlia accanto ha per me un sapore ancora più speciale. Ringrazio la società e William che in tempi non sospetti mi hanno fatta riavvicinare alla mia più grande passione. Da questo campionato mi aspetto, tanto, siamo una bella squadra, molto coesa, e abbiamo tutte voglia di impegnarci e di vincere. Cosa dire ai tifosi tarantini? Guardare per credere, vi aspettiamo al Pala Mazzola”.

