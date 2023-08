Basket B/F: NO Taranto conferma Morena De Pace e Silvia Gobbi

E dopo i primi tre botti è arrivato il momento delle conferme senior. Dal roster dello scorso anno, coach Orlando ha chiesto la conferma di Morena De Pace, classe 97, ala protagonista degli ultimi due campionati di Serie C, con rendimenti sempre elevati. E di Silvia Gobbi, classe 93, Centro. Anche lei due anni di C dopo le ultime esperienze maturate nella LUISS Roma, trasferitasi a Taranto per motivi professionali. Atleta distintasi sempre per serietà e correttezza.

