Basket B/F: NO Taranto, Alice Lucchesini primo rinforzo

Alice Lucchesini, guardia classe 1996 di 175 cm, è primo tassello della Nuovi Orizzonti Taranto. In carriera, la neo cestista ionica è stata protagonista dal 2014 al 2019 a Empoli dove ha contribuito alla scalata della squadra Toscana dalla Serie B alla Serie A1 vincendo i campionati di B, A3, A2.

Soprattutto nella stagione 2017/2018, quella della promozione nella massima serie, Alice ha fornito un contributo importante partendo costantemente nello starting five e chiudendo la stagione con il 33% dal tiro da 3 punti.

Dopo una stagione in A1 a Empoli nel 2019/20, Alice indossa la casacca della neo promossa in A2 Acli Jolly Livorno contribuendo alla permanenza in A2 del club. Nelle due stagioni seguenti è di nuovo A1 per Lucchesini per lei c’è il ritorno ad Empoli per i campionati 2020/21 e 2021/22.

Nel finale della stagione 2022 per Alice arriva la chiamata delle Phanters Roseto in B per poi firmare nell’ultima stagione a Salerno dove si è messa in luce come una delle migliori guardie tiratrice del girone (m. p. 12,4).

