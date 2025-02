Basket B/F, la Dinamo Taranto vince a Bari e vede la salvezza

La Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto compie un passo decisivo verso la permanenza in Serie B Nazionale battendo in trasferta la Gas Pink Sport Time Bari per 41-52. Un successo che consente alle ioniche di ipotecare il primo posto nel girone Silver, sinonimo di salvezza matematica.

Il match, pur non brillando dal punto di vista tecnico, è stato combattuto, con le baresi dell’ex coach Palagiano avanti nei primi due quarti, salvo poi cedere alla determinazione di Taranto nella ripresa. Dopo un primo parziale chiuso sul +3 dalle padrone di casa, trascinate da una brillante Zmierczak (16 punti finali), le ospiti hanno iniziato a carburare nel secondo periodo con Mastrototaro sugli scudi. Bari è rimasta avanti anche all’intervallo, ma il copione è cambiato nella ripresa: Taranto ha trovato energia con Smaliuk (13 punti) e ha ribaltato l’inerzia della partita, chiudendo il terzo quarto con un punto di vantaggio.

Nell’ultimo periodo la Dinamo ha alzato il livello difensivo, lasciando alle avversarie solo quattro punti e consolidando il successo con l’esperienza di Iob e la solidità del collettivo. Alla sirena, il +11 finale sancisce la superiorità della squadra ospite.

Nel prossimo turno Taranto ospiterà il Rende per proseguire il cammino positivo e confermare la leadership nel girone.

Kiara Luce & Gas Pink Sport Time Bari – Nuovi Orizzonti Dinamo Taranto 41-52

(14-11, 27-24, 37-38)

Bari: Pappagallo 3, Danese 1, Zmierczak 16, Araneo 3, Volpe 8, D’Alessandro 2, Grzenkowicz 8, Picca n.e., Addabbo n.e, De Toma n.e. All.: Fabio Palagiano

Taranto: Mitrotti n.e., Smaliuk 13, Mastrototaro 26, Saponaro n.e., Gobbi n.e., Iob 4, Smajic, Gismondi, Montrone n.e., Cascione 3, Martelli, Molino 6. All.: Gianpaolo Amatori

Arbitri: Francesco Solimeo (Lecce), Emanuele Agresta (Brindisi).

Note: 150 spettatori circa. Nessuna uscita per cinque falli.

