Basket B/F, Fabio Palagiano torna alla guida della Dinamo Taranto

La Dinamo Taranto riabbraccia Fabio Palagiano, è il nuovo allenatore della prima squadra femminile per la stagione 2025/2026.
Tarantino doc, Palagiano torna a casa dopo l’ottimo lavoro fatto a Bari, dove nelle ultime tre stagioni ha guidato la Pink verso una salvezza meritata e sofferta in Serie B. Un tecnico preparato, grintoso e con le idee chiare, già al lavoro per costruire il gruppo che affronterà il prossimo campionato.
“Sono emozionato e felice di tornare nella mia città – ha commentato Palagiano -. Ringrazio il presidente Francesco Ciliberti e il direttore sportivo Salvatore Massari per la fiducia. Abbiamo voglia di fare bene e migliorare quanto costruito l’anno scorso”.
Con questo ritorno, la Dinamo riparte da una guida solida, ben conosciuta dalla piazza e perfettamente allineata con il progetto: crescita continua, attenzione al territorio e massima determinazione. Presto i primi annunci sul roster e sulla preparazione.
