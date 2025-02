Basket B/F, Dinamo Taranto: vittoria su Rende nel Girone Silver

Esordio positivo per la Dinamo Nuovi Orizzonti nel Girone Silver, con una vittoria importante per evitare i play-out. La formazione tarantina ha superato Besidetech Rende con il punteggio di 69-60, conquistando un successo che, sulla carta, sembrava alla portata ma che si è rivelato tutt’altro che semplice.

Ancora priva di Andrea Iob per infortunio, la squadra allenata da Gianpaolo Amatori ha dovuto fare di necessità virtù contro un avversario che, pur essendo a zero punti in classifica, ha lottato con determinazione.

Il match: equilibrio iniziale, poi Taranto accelera

L’avvio ha visto Rende partire meglio, chiudendo il primo quarto avanti di tre punti (12-9), con Ambrosio sugli scudi. Taranto, invece, ha subito alcune difficoltà fisiche con Mastrototaro, che tuttavia è riuscita a rientrare in campo e a diventare protagonista dell’incontro, chiudendo con 21 punti.

Nel secondo quarto il match è rimasto equilibrato, con Gismondi e compagne che hanno lottato su ogni pallone e sono riuscite ad andare all’intervallo in vantaggio di due punti (29-27).

Nella ripresa, la Dinamo Nuovi Orizzonti ha cambiato marcia, imponendo il proprio ritmo grazie ai 20 punti di Smaliuke ai 10 di Smajic. Nonostante le buone prove di Manfrè e Cossa tra le fila calabresi, le ioniche hanno saputo resistere agli ultimi tentativi di rimonta avversari, grazie alla solidità di Gobbi e Gismondi e alla grinta di Molino. Il distacco finale è stato di +9, un margine che conferma la crescita della squadra tarantina.

Prossima sfida contro Trani

Sabato prossimo la Dinamo Nuovi Orizzonti tornerà in campo per affrontare Trani al PalaMazzola. Una sfida che si preannuncia impegnativa, con il fattore campo che potrebbe rivelarsi decisivo.

Tabellino

Besidetech Rende – Nuovi Orizzonti Dinamo Taranto 60-69

(Parziali: 12-9, 27-29, 37-51)

Rende: Ambrosio 24, Giovinazzo 2, Tradigo, Longo, Alessia Carbone 2, Cossa 13, Gagliardi 5, Manfrè 14, Russo n.e. (All. Vincenzo De Marco, 1° Ass. Pierpaolo Carbone).

Taranto: Mitrotti n.e., Smaliuk 20, Mastrototaro 21, Inglese n.e., Gobbi 2, Iob n.e., Smajic 10, Gismondi 6, Martelli 2, Cascione, Molino 8. (All. Gianpaolo Amatori, 1° Ass. Mimmo Calviello).

Note: Spettatori circa 40. Nessuna uscita per cinque falli.

Arbitri: Giuseppe Scarfò (Palmi, RC) e Gianmarco Greco (Settingiano, CZ).

Quintetti iniziali

Rende : Ambrosio, Longo, Alessia Carbone, Cossa, Manfrè.

: Ambrosio, Longo, Alessia Carbone, Cossa, Manfrè. Taranto: Smaliuk, Mastrototaro, Smajic, Cascione, Martelli.

